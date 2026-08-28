Roma.- Dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Roma-Fiumicino después de que las autoridades italianas hallaran más de 17 kilos de metanfetamina en cristales ocultos en un doble fondo de sus maletas, informó la Guardia de Finanza (policía económica y financiera italiana).

Los dos pasajeros procedían de Monterrey (México) y habían hecho escala en Ciudad de México antes de viajar a la capital italiana.

Al llegar a Roma los agentes de la Guardia de Finanza y funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios sometieron a control dos equipajes facturados que presentaban anomalías, entre ellas una estructura especialmente rígida y un peso inusual.

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Los pasajeros declararon durante el interrogatorio inicial que eran pareja, pero ofrecieron respuestas vagas y contradictorias al ser preguntados por los motivos de su viaje y los detalles de su estancia en Italia, lo que despertó las sospechas de los agentes.

#GdiF #Roma @AdmGov maxi sequestro di oltre 17 kg di metanfetamina in cristalli, cd. “shaboo”, all’aeroporto di Fiumicino. La sostanza era nascosta nei doppi fondi di due valigie provenienti dal Messico. Arrestati 2 corrieri messicani.#NoiconVoi pic.twitter.com/X2B9pkTaYS — Guardia di Finanza (@GDF) August 28, 2026

Al inspeccionar las maletas, los agentes localizaron un doble fondo en el respaldo de una de ellas, perfectamente sellado y especialmente difícil de detectar, donde se ocultaban 14 paquetes con un total de 17.415 kilogramos de droga.

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La droga fue decomisada y los dos pasajeros fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el transporte de la sustancia estupefaciente.

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