[Publicidad]
Roma.- Dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Roma-Fiumicino después de que las autoridades italianas hallaran más de 17 kilos de metanfetamina en cristales ocultos en un doble fondo de sus maletas, informó la Guardia de Finanza (policía económica y financiera italiana).
Los dos pasajeros procedían de Monterrey (México) y habían hecho escala en Ciudad de México antes de viajar a la capital italiana.
Al llegar a Roma los agentes de la Guardia de Finanza y funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios sometieron a control dos equipajes facturados que presentaban anomalías, entre ellas una estructura especialmente rígida y un peso inusual.
Lee también DEA destaca relación con Omar García Harfuch; revela que le informó sobre abatimiento de "El Mencho"
Los pasajeros declararon durante el interrogatorio inicial que eran pareja, pero ofrecieron respuestas vagas y contradictorias al ser preguntados por los motivos de su viaje y los detalles de su estancia en Italia, lo que despertó las sospechas de los agentes.
Al inspeccionar las maletas, los agentes localizaron un doble fondo en el respaldo de una de ellas, perfectamente sellado y especialmente difícil de detectar, donde se ocultaban 14 paquetes con un total de 17.415 kilogramos de droga.
[Publicidad]
La droga fue decomisada y los dos pasajeros fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el transporte de la sustancia estupefaciente.
mcc
[Publicidad]
Más información
Mundo
Shein y Temu son penalizadas en Francia; gigantes de la moda ultrarrápida pagarán más de 10 dólares por pantalón vaquero
Mundo
Trump acusa de monopolio a grandes procesadoras de carne en EU; ordena desregular el sector cárnico
Techbit
Cómo saber cuánto espacio ocupa realmente WhatsApp en tu celular
Gustavo Calderón
El precio que nos cuesta el talento
Educación
¿Vas a tramitar una visa? Estados Unidos revisará a profundidad tus redes sociales si solicitas estas categorías
Educación
¿Tu visa dice BCC? Esto es lo que realmente significan esas letras y para qué sirven en tu viaje
Showbiz
Sydney Sweeney posa en lencería transparente de infarto para celebrar su cumpleaños 29
Noticias
Cyclospora se extiende por EU: el brote ya llega a 20 estados y supera los 11 mil casos