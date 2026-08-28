Katmandú.- Nepal elevó a 553 el número de cadáveres hallados tras la destructiva riada registrada en la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) confirmó el balance en su último boletín, en el que especificó que el mayor número de víctimas mortales se registró en el distrito de Chitwan, con 221 fallecidos, en la cuenca baja del río.

Por su parte, China elevó este viernes a cinco el número de fallecidos en el condado tibetano de Gyirong (China), también afectado por la inmensa riada, y mantuvo en 558 la cifra de desaparecidos.

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La mayor parte de los cuerpos han sido hallados en las zonas del sur, como en Nawalparasi Este (134), a unos 150 kilómetros de distancia del origen de la riada, debido a que la fuerza de la corriente arrastró lodo, escombros y a las víctimas montaña abajo hasta perder velocidad.

Según los registros de la NDRRMA, al menos 393 de los cuerpos recuperados continúan sin identificar en las morgues de la región, donde decenas de familiares examinan con angustia los paneles con fotografías expuestas en centros como el Instituto de Ciencias de la Salud de Pokhara para intentar reconocer a sus allegados.

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Entre los más de 930 desaparecidos en Nepal figuran 105 funcionarios, 228 residentes locales y un grupo de 644 personas sin localizar, que incluye a 517 ciudadanos extranjeros y 127 nepalíes residentes en el exterior.

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La amenaza de nuevas crecidas súbitas, unida al colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de decenas de puentes y carreteras de acceso, dificultan el avance de los cerca de 15 mil efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce arrasado.

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Nepal rescata a 117 turistas extranjeros

Un total de 117 turistas extranjeros han sido rescatados hasta el momento en el distrito montañoso de Rasuwa, una de las zonas más castigadas por las destructivas riadas e inundaciones de esta semana en el norte de Nepal, según informó la Junta de Turismo de Nepal (NTB).

De acuerdo con el balance del organismo oficial de turismo, el grupo de visitantes evacuados por los equipos de salvamento está integrado, entre otros, por 85 ciudadanos de la India, 16 de China, 9 de Corea del Sur, 2 de Estados Unidos y 2 de Italia.

Tres días después de que una avalancha de agua y piedra arrasara decenas de kilómetros en esta zona del norte de Nepal las autoridades tratan de localizar a algunas de las 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio, según el último reporte oficial.

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Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), al menos 517 de esas personas ilocalizables son extranjeras.

De acuerdo con su balance, que recoge información de agencias de viajes y hoteles, los desaparecidos de origen extranjero son de la India (178), seguida de Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51), Australia (35), Reino Unido (33) y Canadá (25), entre los que se contabilizan además tres ciudadanos españoles.

Las autoridades trabajan en la verificación formal de la nacionalidad de otros turistas extranjeros que también fueron puestos a salvo en las últimas horas.

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