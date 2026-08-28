Una pregunta escrita a mano, una fotografía de una estructura química o una tarea que parece complicada pueden convertirse en el punto de partida para que la nueva Huawei MatePad Air te de una respuesta en segundos con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

La tableta incorpora funciones de IA en herramientas como Notas y WPS Office, con opciones que van desde resolver dudas y explicar conceptos hasta generar documentos, presentaciones y apoyar el trabajo con hojas de cálculo.

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La IA también entiende tus apuntes

Iván Martínez, especialista de producto para Huawei Latinoamérica, explicó que una de las novedades más llamativas se encuentra en Notas con Tutor de IA, en donde el usuario puede escribir una pregunta a mano con el M-Pencil y rodearla con la herramienta de lazo para activar la función y obtener una respuesta.

Martínez mostró que la herramienta puede utilizarse para preguntas académicas, como resolver una ecuación o comprender una derivada, pero también para consultas cotidianas. Y no es necesario escribir signos de interrogación ni formular la consulta de una manera específica.

"Solo la rodeas con la herramienta de lazo y te da una respuesta. Cualquier cosa que tú circules, lo identifica como tu pregunta", indicó.

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Y también puede trabajar con imágenes. De acuerdo con el especialista, el usuario puede tomar una fotografía de sus apuntes o de una imagen y la IA identificará lo que está viendo y ofrecerá información.

La nueva MatePad Air integra IA en Notas y WPS Office para resolver dudas, crear documentos y facilitar el trabajo diario. Foto: Huawei

De una idea a un documento

La IA también está integrada en WPS Office, una de las herramientas que Huawei utiliza para ofrecer una experiencia de productividad similar a la de una computadora.

En este caso, el teclado de la MatePad Air cobra especial importancia. Desde WPS AI es posible pedir ayuda para redactar documentos y recibir sugerencias sobre qué tipo de contenido crear.

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La misma lógica funciona para las presentaciones. WPS AI puede generar una propuesta a partir de un tema, documentos existentes o un esquema. En las hojas de cálculo, puede explicar el funcionamiento de una fórmula y orientar al usuario sobre qué función utilizar.

"Esto nos ayuda a generar información mucho más rápido, especialmente cuando empezamos con muy poquitas ideas", destacó Martínez.

Cuenta con una pantalla OLED PaperMatte de 12 pulgadas. Foto: Huawei

Una pantalla pensada para crear

La MatePad Air también apuesta por hardware enfocado en productividad y entretenimiento. Cuenta con una pantalla OLED PaperMatte de 12 pulgadas, brillo máximo de mil 200 nits y frecuencia de actualización de hasta 144 Hz.

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Su cuerpo tiene un grosor de 5.3 milímetros y un peso de 509 gramos. Integra una batería de 10 mil 100 mAh con carga de 66 W, características que buscan mantener un equilibrio entre autonomía, portabilidad y rendimiento.

La MatePad Air también cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una configuración pensada para mantener varias aplicaciones abiertas y guardar documentos, fotografías y otros contenidos.

En fotografía, incorpora una cámara principal de 50 MP, que puede ser útil para capturar documentos, apuntes o imágenes con mayor nivel de detalle, además de una cámara frontal para videollamadas y reuniones virtuales.

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Con estas funciones, Huawei busca que la MatePad Air vaya más allá de ser una tableta para consumir contenido. La propuesta combina pantalla, accesorios y herramientas de IA para que una pregunta, un apunte o una idea puedan convertirse rápidamente en una respuesta, un documento o una presentación.

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