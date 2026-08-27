El celular se ha convertido en esa caja fuerte en la que todos confiamos. En este dispositivo guardamos muchísima información, además que con él realizamos trámites y hasta compartimos la ubicación en tiempo real a través de aplicaciones.

Debido a la configuración y uso de diferentes apps, a estas les damos permiso para acceder al micrófono, la galería de fotos, los contactos y la cámara. Sin embargo, muchas veces no sabemos si estos permisos pueden llegar a vulnerar nuestra privacidad.

Por ello, en Tech Bit te contaremos cómo saber qué apps tienen acceso a la cámara y micrófono del celular y qué podemos hacer para evitar que esto ponga en peligro la información que está almacenada en el equipo.

Cómo saber qué apps tienen acceso a tu micrófono y cámara. Imagen: Unsplash

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¿Qué aplicaciones tiene acceso al micrófono y cámara del celular?

Existe una forma muy fácil de saber si una aplicación tiene acceso a la cámara y micrófono de nuestro celular. En el iPhone, por ejemplo, en la esquina superior derecha de la pantalla se activa una luz naranja o verde. Cuando abras una aplicación que tenga acceso a estas dos herramientas, aparecerá este ícono.

Por otro lado, si tu celular es Android, cuando alguna app use el micrófono o la cámara de tu celular, aparecerá un indicador verde en la esquina superior derecha de la pantalla.

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Para saber qué app lo está usando, solo debes deslizar el dedo hacia abajo y presiona el indicador y aparecerá qué app está usando estas herramientas. Si quieres que dejen de usarlas, solo debes presionar de nuevo el indicador y dar clic en "Administrar permisos"; desactiva el premiso de cámara y micrófono.

Cómo saber qué apps tienen acceso a tu micrófono y cámara. Imagen: Unsplash

¿Cómo limitar el acceso a la cámara y el micrófono?

Existe una forma de limitar el acceso de las apps a la cámara y el micrófono. Para ello, debes seguir estos pasos si tu celular es iOS:

Entra en “ Ajustes ”

” Da clic en “Privacidad y seguridad”.

Selecciona “Micrófono” y “Cámara” para que ver qué aplicaciones los utilizan. Adminístralos con los botones de encendido y apagado que parecen.

Por otro lado, si tu dispositivo es Android, debes seguir estos pasos:

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Entra en “Ajustes”

Abre “Privacidad y Seguridad”. Aquí podrás activar o desactivar los permisos del micrófono y la cámara en cada app.

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