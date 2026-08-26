¿Te consideras glotón? Ve apartando las fechas para el Festival de Pan Dulce Mexicano, que celebrará su primera edición al sur de la Ciudad de México.

Este evento es una iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora -que junto con la Secretaría de Cultura impulsó el nombramiento de dicho antojito como Patrimonio Inmaterial de nuestra capital- para celebrar la diversidad que hay en el país.

Bajo el lema "Visita, conoce y saborea", el festival te invita a disfrutar la panadería mexicana durante todo un fin de semana. Continúa leyendo para saber los detalles.

¿Qué encontrarás en el Festival de Pan Dulce Mexicano 2026?

Sin duda, el pan dulce mexicano es uno de los más coloridos, variados y llenos de sabor. Así que, si eres de las personas que necesita comenzar su día con una pieza y una taza de café, entonces no puedes perderte la oportunidad de ir.

El Festival del Pan Dulce celebrará su primera edición. Foto: Pexels

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Estas son algunas de las variedades que podrás probar en el festival:

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Ojo de buey

Concha

Mantecada

Chilindrina

Cubilete

Cuernito

Garibaldi

Ladrillo

Oreja

Rebanada con mantequilla

Piedra

Bigote

Campechana

Beso

Bisquet

Churros

Cocol

Y además de disfrutar su sabor, este evento será la oportunidad para conocer la historia de cada pieza, puesto que contará con un museo temporal y ponencias sobre técnicas y preparaciones.

Cada región del país cuenta con preparaciones de pan dulce, y en este festival las conocerás. Foto: Pexels

¿Cuándo y dónde será el Festival de Pan Dulce Mexicano?

¿Te animas a ir? En total, tendrás 3 días para lanzarte al Festival de Pan Dulce Mexicano 2026: el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Las actividades comenzarán desde las 10:00 a las 20:00 horas.

Otro dato que debes saber es que la entrada será gratis; sólo considera que el consumo de alimentos tendrá costo, por lo que te recomendamos llevar efectivo.

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El evento tendrá por sede la Utopía Coyoacán, con dirección Av. Miguel Hidalgo 128, colonia San Lucas, Coyoacán, CDMX.

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