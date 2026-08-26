La policía de España anunció que detuvo a un fugitivo apodado el "Maestro de las fugas", quien logró escaparse de prisión en cuatro ocasiones, la más reciente de ellas de un centro de máxima seguridad en Italia.

El hombre, reclamado por Italia en virtud de una orden de detención europea, se fugó de la cárcel italiana en diciembre, explicó la Policía Nacional en un comunicado.

Las autoridades señalaron que anteriormente se había escapado de las cárceles de Terni y Parma, en Italia, y de una prisión belga, donde utilizó una pirámide humana para escalar los muros y salir.

"Parece de película, pero a veces la realidad supera la ficción", indicó el comunicado.

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El hombre fue arrestado en la ciudad de Tarragona, en el noreste de España, después de que los agentes le siguieran la pista hasta un barrio donde se creía que residía.

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Las autoridades indicaron que opuso resistencia y que varias personas que lo acompañaban intentaron intervenir. Una de ellas supuestamente hirió a dos agentes.

La policía española facilitó únicamente sus iniciales, T. T., que corresponden a las de Toma Taulant, un ciudadano albanés conocido en los medios italianos como el "mago della fuga".

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Taulant se fugó de la prisión de máxima seguridad Opera de Milán, serrando uno de los barrotes de su celda y descolgándose al patio con sábanas anudadas, según informaron en su momento los medios italianos. Luego escaló el muro utilizando varios palos de escoba atados entre sí.

Con esta misma técnica se escapó de la cárcel de Parma en 2013, según el periódico Corriere della Sera, que señaló que el recluso cumplía una condena de cárcel que debía expirar en 2048.

El fugitivo llevaba documentos de identidad falsos y dos billetes de 500 euros (582 dólares) que se sospecha que son falsificados, según la policía española.

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Un juez ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza a la espera de los procedimientos de extradición a Italia.

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