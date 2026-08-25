Si eres de los que disfruta el café, pero profundizando en sus procesos de cultivo, tostado y extracción en barra, Fuego & Café es el lugar que necesitabas. La cafetería mantiene viva una tradición familiar de cuatro generaciones, demostrando que en México se produce esta bebida con alta calidad.

Y es que, más allá de ofrecer un menú con diversas preparaciones, te sumerge en el proceso de producción, incluso permitiéndote disfrutar técnicas de filtrado en la mesa.

¿Cuál es el concepto de Fuego & Café?

Fuego & Café es una casa tostadora; desde primera hora de la mañana comienzan a preparar los granos para abastecer sus dos sucursales e incluso a establecimientos de otras zonas. Fieles a una tradición familiar, trabajan con productores de otros estados para traer las variedades hacia la capital.

Fuego & Café cuenta con dos sucursales en la CDMX. Foto: Cortesía Fuego & Café

Aproximadamente, el 95% de sus granos provienen de Coatepec, Veracruz; y el 5% restante procede de Temascaltepec, Estado de México. Gracias a ese trabajo en colectivo, la cafetería ofrece variedades con perfiles florales, afrutados, dulces y especiados.

Bajo la óptica de Elisa Moreno, el establecimiento mantiene la supervisión integral de la cadena productiva, lo que le otorga al café una expresión fiel del estado del que procede.

Mientras que su experiencia al probar una taza es envolvente: luego de tostar y moler los granos, como consumidor puedes ver de cerca el proceso de filtrado, con técnicas como origami, chemex, entre otras.

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En la barra, el equipo del Brew Bar te explica en qué consiste cada una y resuelven todas las dudas que tengas. Al finalizar, te sirven tu bebida.

Ya sea que te consideres un experto y quieras probar algo nuevo o si vas iniciando en el mundo del café, este lugar también te ofrece opciones ajustadas a tu paladar.

Fuego & Café cuenta con un equipo de baristas para orientar al consumidor. Foto: Cortesía Fuego & Café

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¿Qué probar en Fuego & Café?

Aquí, la recomendación no es como en otras cafeterías; no vayas con la idea de probar clásicos, mejor date la oportunidad y ponte en manos del equipo de Fuego & Café.

Ya sea con matices de cacao, ceniza, caramelo, tabaco, pimienta negra o pomelo… sólo tienes que indicar al barista lo que se te antoja y te guiará para elegir la mejor taza.

Pero además, esta casa tostadora amplía su experiencia con talleres y catas dirigidas a grupos y empresas. En ellas es posible aprender sobre diferentes curvas de tostados, notas aromáticas y sabores.

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Para el día a día, donde vas a las prisas y necesitas un boost para despertar, la carta incluye opciones como el Espresso, Cold Brew y Flat White que, en sus propias palabras, "muestran la máxima expresión técnica de los granos tostados en casa".

Para acompañar, ofrecen panadería artesanal y un menú de brunch, servido de 9:00 a 14:00 horas, donde destaca el emparedado de roast beef y los chilaquiles verdes con huevo.

Fuego & Café acompaña sus bebidas con platillos como chilaquiles con huevo. Foto: Cortesía Fuego & Café

¿Cuáles son los horarios de Fuego & Café?

Fuego & Café cuenta con dos sucursales en Ciudad de México. La principal se encuentra en Av Nuevo León 50, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc y cuenta con mesas interiores y exteriores para degustar los alimentos. Aquí es donde se tuestan los granos, por lo que también puedes aprovechar para ver sus máquinas.

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Y la segunda se localiza en Avenida Mazatlan 132-Local A, Colonia Condesa, Cuauhtémoc; es más pequeña, pero con lo necesario para obtener una experiencia completa si tienes antojo de café de calidad.

Ambas sucursales abren de lunes a sábados desde las 08:00 a las 20:00 horas. Y los domingos, el servicio es desde las 09:00 a las 15:00 horas. No necesitas hacer reservación.

Fuego & Café también cuenta con su propia merch en sucursales. Foto: Cortesía Fuego & Café

Su apuesta por el café de especialidad, el cuidado en el tostado y la experiencia que ofrece, hacen de Fuego & Café un lugar que va más allá de simplemente tomar una taza.

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