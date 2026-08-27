Hay mucho qué hacer, ver y, sobre todo, probar este fin de semana. Tómate un respiro de la CDMX y disfruta de estas 5 opciones en Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

Festival de vino en una hacienda de Hidalgo

Al sur de Hidalgo, la Hacienda San Juan Pueblilla (del siglo XIX) en el pueblo mágico de Zempoala, a 1 hora y 20 minutos de CDMX, recibe la cuarta edición de Grandezza Fest, uno de los principales encuentros enogastronómicos en el estado.

Participan más de 18 casas vinícolas como La Redonda, Cetto, Sangre de Toro, Concha y Toro, Möet Hennessy, Tres Raíces y otras más. Se suman diversas propuestas gastronómicas y música en vivo.

Foto: Hacienda San Juan Pueblilla

Cuándo: sábado 29, desde las 11:00 a.m.

El costo de entrada es de $600 pesos por persona. Incluye conciertos y degustaciones.

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Sitio web: grandezza.com.mx/fest

Cena en el volcán más pequeño del mundo, en Puebla

¿Sabías que el volcán más pequeño del mundo está a 2 horas de CDMX? Se trata del Cuexcomate, de tan solo 13 metros de altura y 8 metros de diámetro, en plena ciudad de Puebla.

Ya no está activo, pero por dentro puedes apreciar cascadas de agua sulfurosa.

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Y este fin de semana, se transforma en escenario de la cena ‘Nogada Cuexcomate’. Los chefs David Marizale y Marck Martagón ofrecerán un menú de 6 tiempos, inspirados, precisamente, en la nogada.

Foto: Junta Auxiliar La Libertad

El volcán se iluminará con cientos de velas y también se presentará un concierto de música acústica en vivo.

Cuándo: sábado 29 y domingo 30, a las 3:00 p.m.

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El costo es de $4,000 pesos por persona. Lo recaudado se destinará a la ONG Cáritas de Puebla.

Facebook: ‘Nogada Cuexcomate’.

Fin de semana campirano en Nanacamilpa

Aunque la temporada de luciérnagas en el bosque de Nanacamilpa, a 1 hora y 45 minutos de CDMX, está llegando a su fin, el destino sigue ofreciendo actividades, como la que ocurrirá este fin de semana de estilo campirano en el restaurante Xoletongo y el centro ecoturístico Villas del Bosque Santa Clara.

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Se ofrecerán desayunos y comidas con insumos de la milpa; recorridos para cosechar elotes, nopales o manzanas; un taller de pan de pulque; y caminatas sensoriales por los alrededores. También podrás quedarte a dormir en cabañas rústicas.

Foto: Villas del Bosque Santa Clara

Cuándo: este fin de semana, desde las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $1,250 pesos por persona. Incluye las actividades, comida y hospedaje.

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WhatsApp: (748) 106 5103.

Picnic en una cueva de Malinalco

Al sur del Estado del México, en un cerro del pueblo mágico de Malinalco, a poco más de 2 horas de la CDMX, el Complejo Ecoturístico Malikualli es un lugar ideal para divertirse con algunas actividades de aventura y descansar en medio de la naturaleza, en un glamping con domos geodésicos instalados a diferentes alturas, con fogatero incluido.

Nuestra recomendación: no te pierdas el picnic dentro de una cueva natural para ver una película.

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Foto: Malikualli Complejo Ecoturístico

La cueva se ilumina con lucecitas y se decora con cojines, sillas cómodas y una mesita para disfrutar de una pizza, una tabla de quesos y un vino tinto para ver una película de tu elección. También te dejan unas frazadas porque puede hacer frío.

Es perfecta para parejas. Incluye una sesión fotográfica con un costo adicional.

Disponible el fin de semana en horarios a elegir.

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Tiene un costo de $3,190 pesos por pareja.

WhatsApp: (722) 689 9728.

Jardín cervecero en Querétaro

En la ciudad de Querétaro, a unas 3 horas de CDMX, en las instalaciones de la antigua fábrica textil El Hércules, de 1846, se instaló el Jardín de Cerveza Hércules, un ‘paraíso’ arquitectónico, chelero y gastronómico para pasar un buen rato el fin de semana.

Al estilo biergarten europeo, este lugar cuenta con largas mesas de madera en medio de un espacio de estilo industrial, con acero y ladrillos.

Se sirven hasta 100 tipos de cerveza y platillos como el schnitzel de cecina, carne en su jugo, torta de goulash, pizzas y más.

Foto: Jardín de Cerveza Hércules

Abre los sábados de 12:00 p.m. a 1:00 a.m. y do,imgos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Instagram: @jardinhercules

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