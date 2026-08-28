El pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La propuesta se sometió a consulta del 27 de julio al 21 de agosto. La CRT reportó casi 9 mil participaciones. ¿Hubo cambios en cuanto a lo que alarmó a medios, oposición y organizaciones? Irene Levy, abogada especialista en telecomunicaciones, nos habla al respecto.

En otros temas: Fallo histórico en contra de Meta / Todos los ojos están puestos en Jackson Hole y el mensaje de Kevin Warsh de hoy.

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