América volvió a ser local en territorio estadounidense... y no precisamente desde una perspectiva administrativa por su posición en la clasificación.

Las Águilas de Guillermo Almada disputaron su duelo de Cuartos de Final de la Leagues Cup frente al Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park, en Los Ángeles, California y la afición azulcrema los recibió con una gran fiesta.

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No es nuevo, pero cada vez enamora más a los jugadores de las Águilas. Son incontables los aficionados del América en Estados Unidos y aún más si se trata de jugar en California.

“Siempre que venimos a Los Ángeles nos da felicidad de ver a la gente del América que no puede ir a Ciudad de México. Es una lástima no tener todo esto en México”, declaró Brian Rodríguez tras el triunfo azulcrema.

Su declaración causó polémica entre la afición capitalina, ya que algunos se sintieron ofendidos y otros, reconocieron que la afición en Estados Unidos ofrece mayor colorido en las tribunas cuando juega el América.

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“Hablo más de la gente que hace un esfuerzo para venir al estadio y es lo mínimo que se merece esa gente que siempre está atrás de nosotros, apoyándonos”, explicó el Rayito en entrevista para la Leagues Cup.

“Por eso el Club América es tan grande, por este tipo de cosas”, concluyó el atacante uruguayo sobre la afición que mueve el cuadro capitalino fuera de México.

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