Universal Deportes | 27-08-26 | 18:38 |

¿Cuándo y a qué hora se disputarán las Semifinales de Leagues Cup?

León vs Toluca

  • Fecha: Miércoles 2 de septiembre
  • Horario: 19:00
  • Sede: Shell Energy Stadium - Houston, Texas

América vs Rayados

  • Fecha: Miércoles 2 de septiembre
  • Horario: 21:30
  • Sede: Dignity Health Sports Park - Los Ángeles, California

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