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¿Cuándo y a qué hora se disputarán las Semifinales de Leagues Cup?
León vs Toluca
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre
- Horario: 19:00
- Sede: Shell Energy Stadium - Houston, Texas
América vs Rayados
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre
- Horario: 21:30
- Sede: Dignity Health Sports Park - Los Ángeles, California
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