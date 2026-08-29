Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al frente de más de 2 mil jinetes, el gobernador Américo Villarreal Anaya participó en la Cabalgata de la Unidad, luego de las asambleas celebradas en los 43 municipios de la entidad, atendiendo la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El contingente recorrió las principales vialidades de Ciudad Victoria, con la participación de alcaldes de los 43 municipios, senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de los sectores productivos y familias tamaulipecas.

El motivo del evento fue sumarse en torno a las grandes causas de México: la defensa de la soberanía, la libertad del pueblo para decidir su propio destino y la continuidad de la transformación nacional.

En la Cabalgata de la Unidad participaron senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de los sectores productivos, familias tamaulipecas y asociaciones de charros. Foto: Especial

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Durante su mensaje en el Polyforum, el gobernador Américo Villarreal hizo un llamado a fortalecer la unidad y a seguir trabajando en estos gobiernos humanistas por la grandeza de Tamaulipas y de México.

"Como nos lo ha convocado la gran presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que privilegiemos la unidad, que sigamos trabajando por esta gran nación y por este gran estado, que tengamos presentes, el gozo que significa ser mexicanos y mexicanas y que bajo los colores de nuestra bandera, que significan el verde, soberanía; el blanco, libertad y el rojo, independencia podamos seguir trabajando en unidad para la grandeza de nuestra patria", expresó.

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El gobernador hizo un reconocimiento a las y los cabalgantes, a alcaldes y alcaldesas, legisladores, asociaciones de charros y a quienes llegaron también de otros estados para participar en un evento que fortalece la identidad y privilegia la unidad.

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La cabalgata, organizada con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue también un encuentro con las raíces, las tradiciones y la identidad de un pueblo que reconoce en su historia la fuerza necesaria para seguir avanzando.

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La jornada representó la culminación de las asambleas realizadas en los 43 municipios de Tamaulipas.

Durante el recorrido, el gobernador inauguró la prolongación del bulevar José López Portillo, una obra que fortalece la conectividad y la movilidad en Ciudad Victoria y después concluyó con un encuentro de convivencia en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.

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