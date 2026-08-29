Umán, Yucatán.- Una escena que recordó a los “zombis” encendió la alertas en Yucatán en el fraccionamiento Piedra de Agua, del municipio de Umán, donde vecinos reportaron que una mujer con conductas erráticas arriesgaba su vida al ponerse en medio de una transitada calle.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a la mujer caminando sin rumbo fijo deteniendo el tráfico y poniéndose en riesgo de sufrir un accidente.

Vecinos de Piedra de Agua comentaron que no es la primera vez que se le ve en medio de la vialidad, además señalaron que la fémina consume drogas.

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Aumenta el consumo de drogas en Yucatán

En los últimos años, el consumo de nuevas drogas se ha incrementado en Yucatán, principalmente metanfetaminas, como el fentanilo.

Datos del Centro de Integración Juvenil (CIJ) advierten que en Yucatán aumentaron los casos de jóvenes que consumen fentanilo mezclado con marihuana, incluso sin saberlo.

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El CIJ, que dirige Modesta Rivero Cruz, indicó que al centro de Integración han llegado jóvenes para recibir tratamiento por su adicción a marihuana y descubren, tras exámenes toxicológicos, que también consumieron fentanilo.

Comentó que los casos fueron detectados en jóvenes de los municipios de Mérida, Oxkutzcab, Tekax, Tecoh, Kanasín, Umán, y Tekit.

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