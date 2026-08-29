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Mérida, Yuc. - La polémica sobre las corridas de toros en Yucatán se trasladó de los tribunales a las calles, pues mañana domingo se realizarán dos manifestaciones por estos eventos taurinos, una a favor y otra en contra.
En los últimos días, los colectivos “Animal Héroes” y PETA Latino lograron amparos que ordenaron la suspensión de corridas de toros en los municipios de Muna y Seyé, además de los obtenidos en Tixkokob y Temozón en semanas pasadas.
Las organizaciones y activistas insistieron en que las corridas y otros espectáculos que implican lesiones o sufrimiento para los animales deben modificarse o desaparecer.
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Los colectivos convocaron a una manifestación por los seres sintientes a las 8 de la mañana en el Monumento a la Patria, este domingo, ya que aseguran que las tradiciones y costumbres no están por encima de los derechos de los animales.
Por su parte, los grupos que organizan torneos de lazo y corridas consideran que estas medidas legales ponen en riesgo costumbres y tradiciones arraigadas en distintas comunidades de Yucatán.
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Bajo la consigna “¡Ya basta de prohibiciones! Nuestras tradiciones también merecen ser escuchadas”, también convocaron a una marcha programada a las 8 de mañana del domingo en el Monumento a la Patria.
Por lo pronto, las posiciones ya salieron de los juzgados y mañana, los que defienden las corridas de toros y los colectivos animalistas defenderán sus posturas en manifestaciones públicas.
Suspenden otra corrida de toros en Yucatán; se trata del cuarto municipio que deberá acatar la prohibición de estos eventos
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JACL/cr
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