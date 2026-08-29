Estados | 29-08-26 | 17:05 |

Mérida, Yuc. - La polémica sobre las en Yucatán se trasladó de los tribunales a las calles, pues mañana domingo se realizarán dos por estos eventos taurinos, una a favor y otra en contra.

En los últimos días, los colectivos “ y lograron amparos que ordenaron la suspensión de corridas de toros en los municipios de Muna y Seyé, además de los obtenidos en Tixkokob y Temozón en semanas pasadas.

Las organizaciones y activistas insistieron en que las corridas y otros espectáculos que implican lesiones o sufrimiento para los animales deben modificarse o desaparecer.

Lee también

Los colectivos convocaron a una manifestación por los seres sintientes a las 8 de la mañana en el Monumento a la Patria, este domingo, ya que aseguran que las tradiciones y costumbres no están por encima de los derechos de los animales.

Por su parte, los grupos que organizan torneos de lazo y corridas consideran que estas medidas legales ponen en riesgo costumbres y tradiciones arraigadas en distintas comunidades de Yucatán.

[Publicidad]

Bajo la consigna “¡Ya basta de prohibiciones! Nuestras tradiciones también merecen ser escuchadas”, también convocaron a una marcha programada a las 8 de mañana del domingo en el Monumento a la Patria.

Por lo pronto, las posiciones ya salieron de los juzgados y mañana, los que defienden las corridas de toros y los colectivos animalistas defenderán sus posturas en manifestaciones públicas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]