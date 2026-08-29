Mérida, Yuc. - El presidente nacional del PAN Jorge Romero, aseguró que "no hay cisma en Acción Nacional".

"Hay diferentes opiniones, pero por supuesto que no hay cisma, estamos trabajando fuerte en unidad", contestó a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.

Esto, en relación a las acusaciones del tres veces alcalde de Mérida, el panista Renán Barrera Concha, que renunció a un encargo en la dirigencia nacional del blanquiazul, pero no a su militancia.

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Barrera Concha acusó a Romero y al exgobernador Mauricio Vila Dosal de acordar supuestamente candidaturas rumbo al 2027, elecciones intermedias en Yucatán en donde el exedil señaló que "tengo nulas posibilidades de participar".

Romero dijo la alcaldesa Cecilia Patrón es una de sus mejores fichas políticas rumbo al 2030. | Foto: Especial.

Asimismo, declaró que los yucatecos fueron felices mientras alguien estuvo en Harvard.

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Esto se interpretó como una indirecta al exgobernador Vila Dosal, quien un año estuvo en Harvard estudiando y apenas recién regresó a Mérida.

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En su cuenta X, Barrera arremetió contra directivos panistas porque -según él- acordarían postulaciones para el 2027 sin considerar a la gente de Barrera y de él mismo.

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"¿Hay división y cisma en el PAN? ¡Por supuesto que no! Hay diferencias de opinión, pero estamos trabajando fuerte en unidad", declaró.

También expresó que la alcaldesa Cecilia Patrón es una de sus mejores fichas políticas rumbo al 2030 porque está trabajando "y lo está haciendo muy bien".

Aseguró que el PAN ya gobernó Yucatán y volverá a hacerlo en el 2030.

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JACL/cr