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Este sábado, 29 de agosto, Atlas y Querétaro se enfrentarán en la Jornada 6 del Apertura 2026. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Jalisco.
Lo que necesitas saber en la Jornada 6 del Apertura 2026
Universal Deportes 04:42 PM
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido?
Atlas vs Querétaro | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | ViX y LayvTime (YouTube).
Atlas vs Querétaro | Las acciones más destacadas del partido
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