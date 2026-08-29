Universal Deportes | 29-08-26 | 16:47 | Actualizada | 29-08-26 | 16:49 |

Este sábado, 29 de agosto, Atlas y Querétaro se enfrentarán en la Jornada 6 del . Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Jalisco.

Lo que necesitas saber en la Jornada 6 del Apertura 2026

Universal Deportes 04:42 PM

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido?

Atlas vs Querétaro | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | ViX y LayvTime (YouTube).

Atlas vs Querétaro | Las acciones más destacadas del partido

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