Este sábado, 29 de agosto, Atlas y Querétaro se enfrentarán en la Jornada 6 del Apertura 2026. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Jalisco.

Lo que necesitas saber en la Jornada 6 del Apertura 2026

Universal Deportes 04:42 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? Atlas vs Querétaro | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | ViX y LayvTime (YouTube).

Atlas vs Querétaro | Las acciones más destacadas del partido