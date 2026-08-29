La tarde de este sábado, un hombre fue asesinado a tiros dentro de un deportivo en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto, de aproximadamente 25 años de edad, se encontraba en las canchas de frontón del deportivo La Rosita, en la colonia Santo Tomás, cuando fue atacado a tiros.

La zona fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales realizó las investigaciones correspondientes. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Luego del atentado, el agresor escapó del área deportiva.

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Paramédicos llegaron a las canchas para atender al joven; sin embargo, ya había fallecido.

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Se ha informado preliminarmente de al menos seis disparos.

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El deportivo fue cerrado y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizó el resguardo del lugar en espera de los servicios periciales.

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JACL/cr