Metrópoli | 29-08-26 | 17:42 | Actualizada | 29-08-26 | 18:25 |

La tarde de este sábado, un hombre fue a tiros dentro de un deportivo en la

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto, de aproximadamente 25 años de edad, se encontraba en las del deportivo La Rosita, en la colonia , cuando fue atacado a tiros.

La zona fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales realizó las investigaciones correspondientes. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
La zona fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales realizó las investigaciones correspondientes. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Luego del atentado, el agresor escapó del área deportiva.

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Paramédicos llegaron a las canchas para atender al joven; sin embargo, ya había fallecido.

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Se ha informado preliminarmente de al menos seis disparos.

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El deportivo fue cerrado y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizó el resguardo del lugar en espera de los servicios periciales.

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JACL/cr

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