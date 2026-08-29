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Comerciantes ambulantes volvieron a bloquear la Avenida Juárez –enfrente del Palacio de Bellas Artes– por la reducción del número de puestos en la Alameda Central que ejecutó el Gobierno de la Ciudad de México.
Sobre la avenida se instalaron puestos de comida –como elotes, marquesitas, crepas, frituras y aguas frescas– e instalaron lonas con la leyenda “Mujeres Indígenas Mazahuas en Lucha”, en el marco de la regulación del comercio en dicha zona.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Gobierno (Secgob), mantienen un cerco con los vendedores, quienes se encuentran recogiendo y guardando su mercancía, ya que, de acuerdo con trabajadores de la Secgob, prevén que se retiren por la noche de este sábado.
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No obstante, en el inicio de la Alameda Central –a un costado de Bellas Artes– decenas de vendedores se apropiaron del pasillo, en donde colectivos feministas se encuentran vendiendo distintos productos, como lentes, bolsas y productos relacionados con el Mundial 2026.
La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública prevé reducir el número de puestos permitidos en la Alameda Central –entre 70 y 90– y los que acepten tendrán que cumplir con las regulaciones en materia sanitaria y protección civil.
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JACL/cr
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