Zacatecas. - Este sábado, en el municipio de Villa García, se registró una agresión armada en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, en la que se presume que el crimen organizado utilizó artefactos explosivos. El saldo preliminar es de un policía y una mujer civil lesionados, vehículos dañados y la detención de un presunto agresor.

El ataque fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas, quien detalló que los hechos ocurrieron en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes. Asimismo, precisó que las dos personas heridas se encuentran recibiendo atención médica y su estado de salud se reporta como estable.

De acuerdo con versiones que circularon en redes sociales, automovilistas observaron una motocicleta sobre la carretera y pensaron que estaba descompuesta o abandonada; sin embargo, repentinamente explotó, alcanzando a dañar dos vehículos de civiles que transitaban por el lugar.

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Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas fueron blanco de un ataque en el que se presume que el crimen organizado utilizó artefactos explosivos. Foto: Osmar Alvarado

Esta versión coincide con un video grabado por un conductor que documentó los severos daños en la carrocería de su automóvil rojo, alcanzado por la detonación.

“Así las cosas para Villa García, nos tocó una motobomba. Afortunadamente todos bien... Desmadrado mi carrito”, relató el automovilista en la grabación. En las imágenes también se observa a una mujer con sangrado y contusiones en el rostro, aunque se desconoce si era su acompañante o si viajaba en el otro vehículo que en otros videos se ve incendiado.

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En un primer reporte emitido a las 14:18 horas, Reyes Mugüerza confirmó la agresión contra los elementos de la Policía Estatal Preventiva y la lesión del agente. Posteriormente, a las 17:15 horas, el funcionario actualizó la información para confirmar la atención médica a la mujer civil lesionada.

Además, informó que, tras el despliegue operativo en la zona, se logró la detención de uno de los probables responsables, de quien detalló que es originario del estado de Aguascalientes.

Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado si se usaron explosivos en estos hechos, el funcionario zacatecano precisó que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mantiene coordinación con la Fiscalía de Aguascalientes para avanzar en las investigaciones y también para determinar el punto exacto donde se originaron los hechos, debido a que la agresión ocurrió en la zona limítrofe entre ambas entidades.

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JACL/cr