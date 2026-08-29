El primer ministro de Ontario, Doug Ford, respondió el sábado al decreto del presidente Donald Trump sobre el "Lago América" ​​con un video en un post de X y a través de una valla publicitaria en la costa canadiense: "Lago Ontario. Ahora y siempre". Los líderes canadienses recibieron la medida con burla en lugar de indignación.

Con una camiseta de la selección canadiense de fútbol, ​​Ford develó el letrero cerca de Grimsby, Ontario, y posó para las fotografías. El letrero, de 7.3 por 3.6 metros (24 por 12 pies), se sostiene sobre patas de 1.8 metros (6 pies), lo que eleva su parte superior unos 5.5 metros (18 pies) sobre el suelo, aproximadamente dos pisos de altura. El mensaje se repite en francés.

La exhibición se produjo tras la orden ejecutiva de Trump que instruía a las agencias federales estadounidenses a llamar al lago Ontario "Lago América". Después de meses de aranceles, amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51 de EU y ataques personales contra sus líderes, la reacción en Canadá ha mezclado desafío con burla.

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Ford afirmó que Trump estaba intentando cambiar el nombre del lago porque Ontario y Canadá estaban "defendiéndose" y argumentó que el nombre perduraría más que el presidente.

“Mucho después de que el presidente Trump se haya ido, seguirá llamándose Lago Ontario”, dijo Ford en un video publicado en las redes sociales.

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Los canadienses se burlan de Trump

El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, comparó a Trump con una banda de rock veterana que intenta revivir un viejo éxito.

“¿Sabes cuando una banda de rock está en decadencia y los ves tocando en un casino alguna canción de hace cincuenta años? Creo que esa es la etapa de la presidencia de Donald Trump en la que nos encontramos ahora. Pensó que habían dado con un verdadero éxito, un clásico, con el Golfo de México”, dijo Kinew, refiriéndose a la orden ejecutiva de Trump que renombró el Golfo de México como Golfo de América. “Y está intentando revivirlo, intentando tocar los éxitos para su base. Pero creo que todos aquí piensan que es un poco triste y que no es su mejor trabajo”.

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Las burlas no se limitaron a los políticos. El historiador canadiense Robert Bothwell fue aún más mordaz.

“¿El país más poderoso del mundo se toma en serio a este imbécil?”, dijo Bothwell. Pero Bothwell afirmó que la disputa era más seria que las bromas, argumentando que el objetivo más amplio de Trump era "subordinar a Canadá y, en el mejor de los casos, convertirla en una colonia, y en el peor, absorberla en los Estados Unidos".

Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto, afirmó que Trump «quiere que Canadá actúe como un estado vasallo, pero se niega a hacerlo. Eso le irrita».

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Canadá y Estados Unidos intercambian acusaciones tras el fracaso de las negociaciones

La disputa surge en un momento en que las relaciones entre los antiguos aliados se deterioran debido a cuestiones comerciales. Las negociaciones fracasaron la semana pasada, ambos gobiernos se acusaron mutuamente de presentar exigencias tardías y Canadá anunció aranceles de represalia que entrarán en vigor el próximo mes.

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La orden de Trump también se produjo en medio de una creciente disputa verbal con Ford. En una entrevista con Associated Press a principios de esta semana, Ford dijo que Ronald Reagan estaría "vomitando" por las políticas arancelarias de Trump y "disgustado con el presidente Trump".

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Trump respondió desestimando los comentarios de Ford como "fanfarronería", llamándolo "lacayo" del primer ministro Mark Carney y burlándose de él como el "hermano menos carismático, inteligente y, en general, poco impresionante" del difunto alcalde de Toronto, Rob Ford.

El sábado, Trump siguió promocionando el nuevo nombre, republicando un meme que mostraba gansos canadienses con cabello rubio al estilo Trump disparando rifles mientras "protegían" el lago América.

Trump ha utilizado repetidamente mapas para expresar sus ideas políticas. Un mapa del "Golfo de América" ​​estuvo expuesto durante un tiempo junto al escritorio Resolute en el Despacho Oval, y Trump ha publicado imágenes que muestran a Canadá como parte de Estados Unidos o como el estado número 51.

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El nombre de Ontario tiene orígenes indígenas

El nombre del lago Ontario proviene de la palabra “oniatarí:io”, del pueblo indígena hurón, que significa “lago de aguas brillantes”. La provincia canadiense de Ontario, fundada en 1867, tomó su nombre del lago.

El gran jefe de la Nación Wendat, Pierre Picard, cuyo pueblo históricamente habitó desde el valle del San Lorenzo hasta los Grandes Lagos y cuya lengua dio nombre al lago Ontario, calificó la medida de Trump como un intento de borrar la historia indígena.

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“Quiero decirle que es inaceptable para nosotros, como nación, tener un presidente que pueda erradicar nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”, dijo Picard.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó la medida, señalando las raíces indígenas del lago y que su nombre es anterior tanto a la Confederación Canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Trump no puede obligar a Canadá a adoptar el nuevo nombre.

It’s Lake Ontario, now and always. pic.twitter.com/KNahtPAMeJ — Doug Ford (@fordnation) August 29, 2026

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