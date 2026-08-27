Washington.- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó que la decisión de Canadá de romper las negociaciones sobre aranceles se tomó por motivos políticos.

"Negociamos y Canadá iba a tener el mejor acuerdo comercial del mundo, pero lo que ocurrió fue que Canadá se retiró. Teníamos un acuerdo. Nos dimos la mano. El presidente lo anunció, ¿no? Todo el mundo estaba optimista. Canadá tomó la decisión por motivos políticos. Querían retirarse. Esto es pura política", aseguró Lutnick.

El secretario de Comercio estadounidense señaló que "el partido soberanista intenta ganar terreno y va a la cabeza en Quebec" como la causa del choque entre los dos países que están inmersos en una guerra comercial desde la semana pasada.

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"Mark Carney se inventó esto para intentar evitar que ganaran. Además, en Alberta hay una resolución a favor de la independencia. Las elecciones son en octubre, así que él está convirtiendo esto en un asunto político interno de Canadá", insistió.

Lutnick auguró que "en cuanto terminen las elecciones, veremos un avión lleno de negociadores canadienses llegando y diciendo: "Venga, venga, aceptamos los términos antes de las elecciones". Simplemente nos están utilizando".

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El secretario de Comercio de Trump, que aseguró conocer muy bien al primer ministro canadiense Mark Carney, "desde que trabajaba en Goldman Sachs hace ya mucho tiempo" negó que las leyes que protegen el francés fueran parte de la negociación sobre los aranceles.

"¿Cree que alguna vez pronuncié la palabra "francés"? ¿Me importa cómo hablan los quebequenses? O sea, ¿qué podría importarle menos a Estados Unidos? No nos importa", afirmó.

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Por su parte, el ministro responsable de la relación comercial Canadá–Estados Unidos, Dominic LeBlanc, aseguró que "Canadá acoge con satisfacción que Estados Unidos esté ahora retirando sus posiciones sobre etiquetado, y está confirmando que las medidas para promover el idioma francés y la cultura canadiense no estarán sujetas a futuras acciones comerciales de Estados Unidos".

LeBlanc escribió este jueves un mensaje en X en el que mostró esperanza en "más aclaraciones constructivas de Estados Unidos sobre sus otras posiciones, lo que crearía la posibilidad de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que respete la soberanía canadiense".

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