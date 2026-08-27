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El presidente Donald Trump firmó una orden para cambiar el nombre del lago Ontario a "Lago América" en medio de la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá.
Declaró que "vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América. Con efecto inmediato. Va a tener lugar tan pronto como firme esta orden".
"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Sólo nos falta un océano", comentó el presidente estadounidense, quien ya había ordenado cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América".
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