El presidente Donald Trump firmó una orden para cambiar el nombre del lago Ontario a "Lago América" en medio de la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá.

Declaró que "vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América. Con efecto inmediato. Va a tener lugar tan pronto como firme esta orden".

"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Sólo nos falta un océano", comentó el presidente estadounidense, quien ya había ordenado cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América".

Trump: We have a gulf, a lake.. now all we need is an ocean. Maybe we’ll have to change the name of the Atlantic and the Pacific. pic.twitter.com/DadFb9xIv9 — Acyn (@Acyn) August 27, 2026

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