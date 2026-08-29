Universal Deportes | 29-08-26 | 21:05 |

confirmó que vive uno de sus mejores momentos. Con una alineación alternativa y varios jóvenes en el once inicial, el equipo de Guillermo Almada derrotó (2-0) a Puebla en el Estadio Banorte para mantenerse en la parte alta del Apertura 2026 y demostrar que cuenta con un plantel capaz de responder incluso en medio de rumores.

Apenas unos días después de asegurar su boleto a las semifinales de la Leagues Cup, el técnico azulcrema decidió dar descanso a varios de sus titulares.

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Lejos de resentir las ausencias, las Águilas encontraron en sus canteranos la energía suficiente para imponerse a uno de los equipos que había sorprendido en el arranque del torneo.

Tras un inicio con algo de nerviosismo, los locales comenzaron a controlar la posesión y a generar peligro constante sobre la portería poblana.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 23, cuando una jugada a balón parado terminó en una serie de rebotes que dejó el esférico en los pies del brasileño Ícaro da Conceição, quien no perdonó y abrió el marcador con un potente disparo de derecha.

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La ventaja dio confianza al América, que dominó gran parte de la primera mitad, aunque no logró reflejar su superioridad con más goles.

En el complemento, Puebla reaccionó y adelantó líneas. El equipo de Gerardo Espinoza llenó de centros el área azulcrema y generó varias oportunidades, pero careció de contundencia para encontrar el empate.

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Ante la presión visitante, Almada recurrió a algunos de sus hombres de experiencia, movimientos que terminaron por inclinar nuevamente la balanza.

En una rápida transición ofensiva, apareció para definir con categoría y colocar el 2-0 definitivo, sentenciando un triunfo que reafirma la profundidad y el gran momento que atraviesa el conjunto azulcrema.

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