América vs Puebla: EN VIVO – Jornada 6 – Apertura 2026 – Liga MX

Todo está listo para que esta tarde ruede el balón en el Estadio Banorte, durante el partido entre el América y el Puebla.

Las Águilas y la Franja se enfrentan en el Coloso de Santa Úrsula, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026.

El equipo azulcrema le hace los honores al camotero, con el objetivo de mantener la racha invicta y permaner en la cima de la tabla de la Liga MX.

El conjunto de Guillermo Almada atraviesa por un gran momento y buscará mantener la inercia ganadora.

Luego de las primeras cinco fechas del torneo, es el único que no ha perdido ni una sola ocasión.

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Con cuatro victorias (Querétaro, Santos, Atlético San Luis y FC Juárez) y un empate (Atlante), el América cuenta con 13 de 15 puntos posibles.

Sin embargo, los equipos que están por debajo en la clasificación lo siguen de cerca, por lo que no se puede dar el lujo de dejar escapar unidades.

Además, las Águilas tienen la tercera mejor ofensiva con 10 goles a favor y con la mejor defensiva con sólo dos recibidos.

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Por tal motivo, Guillermo Almada y sus dirigidos intentarán seguir con el buen ritmo para no dejar escapar el primer lugar de la clasificación.

Por su parte, el Puebla acumula 10 puntos en el Apertura 2026, producto de tres victorias (FC Juárez, Pachuca y Santos) y un empate (Chivas).

De momento, la Franja se encuentra en la sextra posición de la tabla, por lo que tratará de mantenerse dentro de la zona de clasificación a Liguilla.

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De la mano de Gerardo Espinoza, el conjunto poblano está viviendo una buena etapa en el futbol mexicano, por lo que buscará confirmarla derrotando al superlíder en su propia casa.

Cabe resaltar que el partido entre el América y el Puebla será transmitido, en nuestro país, a través de las pantallas de Canal 5, TUDN, ViX Premium, Laytime YouTube.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del América vs Puebla

Universal Deportes 05:53 PM América vs Puebla: EN VIVO – Jornada 6 – Apertura 2026 – Liga MX















