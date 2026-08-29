Atlante rescató el empate a un gol ante León en la Jornada 6 de la Liga MX, y aunque fue un golazo y cayó en los últimos minutos, un acontecimiento extra cancha al terminar el juego fue lo que llamó la atención de los aficionados.

Y es que el director técnico de los Potros de Hierro, Miguel Herrera, protagonizó una fuerte discusión con una persona que se encontraba en las tribunas, justo antes del entrar al túnel del estadio Banorte hacia los vestidores.

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¿Qué pasó con el Piojo Herrera en el partido ante León?

Por lo que se puede ver en las imágenes, un seguidor de los Panzas Verdes de León le habría mostrado el dedo de en medio al técnico, seguido de insultos.

En lugar de seguir bajando las escaleras e ignorar, Herrera decidió responder: "Me lo dices aquí porque si estuviéramos allá afuera te cagas ¿sabes cómo te cagas entero, sabes cómo te cagas?".

La discusión no terminó allí, ya que también se puede ver que tanto el técnico, como la gente en la grada, siguieron enganchados por unos segundos más.

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Luego de acercarse con un personal del estadio e ingresar al túnel, el 'Piojo' le volvió a dejar una ofensa a la persona de la tribuna: "¡Maricón!", lanzó.