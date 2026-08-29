En 2026 se dispararon las pérdidas y gastos de operación del Tren Maya. Tan sólo en el primer semestre registró 5 mil 13 millones de pesos en pérdidas, contra 4 mil 810 millones de pesos de todo el año 2025. De continuar a ese ritmo duplicará el monto en 2026.

Si se dividen los más de 5 mil millones de pesos en pérdidas de este año entre los 181 días del semestre reportado, el Tren Maya ha perdido 27 millones 697 mil pesos diarios.

Desde su inauguración y hasta junio de 2026, el Tren Maya ha acumulado 14 mil 104 millones de pesos en gastos y pérdidas, de éstos, 11 mil 878 millones de pesos por el funcionamiento.

En contraparte, apenas ha obtenido mil 60 millones de pesos de ingresos por venta y prestación de servicios. Es decir, las ganancias que ha reportado en dicho periodo por transportar pasajeros representan apenas 7.5% del total que ha gastado para su operación.

Sin embargo, si se dividen los 558 mil 104 millones 793 mil 324 pesos de sobrecosto de su construcción, gastos y pérdidas, entre los 2 millones 665 mil 699 pasajeros que ha transportado del 15 de diciembre de 2023 al 15 de julio de 2026, transportar a cada uno ha costado 209 mil 365 pesos.

Sedena pagará 17 mdp por un plan de acción a 2030

Ante las cuantiosas pérdidas del Tren Maya en los últimos dos años y medio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó por adjudicación directa a la empresa Mextypsa, S.A. de C.V. un contrato por 17 millones 347 mil pesos para que realice un diagnóstico integral y un plan estratégico que implementará entre 2026 y 2030.

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Las ganancias del Tren Maya aumentarán con el servicio de carga, pero no serán suficientes para compensar los costos de construcción y operación, consideró el director de Transparencia Mexicana. Foto: ADRIANA VARILLAS/EL UNIVERSAL

En el anexo técnico del contrato TM-CGRMSG-SVS-0024/2026 se establece que la empresa deberá analizar la estructura de ingresos, costos y gastos asociados a cada línea de negocio (pasajeros, carga, servicios complementarios, entre otros), “para cuantificar su rentabilidad real y su contribución marginal a los resultados consolidados, identificando las líneas de negocio con mayor potencial de valor, así como aquellas con déficits estructurales”.

“En la etapa actual de consolidación operativa y comercial, el Tren Maya enfrenta el reto de incrementar sus ingresos propios, optimizar su estructura de costos y consolidar modelos de negocio complementarios que permitan mejorar la rentabilidad de los servicios de transporte de pasajeros y de carga”, detalla el documento de justificación de excepción, del que EL UNIVERSAL tiene una copia.

Este contrato terminará en febrero de 2027 y es el tercero que recibe Mextypsa del Tren Maya sin que haya un concurso abierto. En 2019 se le asignó un contrato por asesoría técnica por 59 millones de pesos; y en 2020, cobró 664 millones de pesos por el servicio de “oficina de gestión” del proyecto.

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En 2026, este transporte tiene programada la promoción de sus servicios en ferias nacionales e internacionales, radio, televisión y redes sociales. Foto: ADRIANA VARILLAS/EL UNIVERSAL

Tren Maya gastará 40 mdp en promoción

En 2026, el Tren Maya erogó 40 millones 408 mil 264 pesos para promocionar sus servicios y atraer pasajeros a través de stands instalados en ferias nacionales e internacionales, y por medio de spots de radio, televisión, redes sociales y plataformas de streaming.

A principios de este año, la Sedena adjudicó directamente a la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. por 14 millones 546 mil 196 pesos para diseñar, producir, suministrar e instalar stands del Tren Maya en ferias y eventos nacionales e internacionales.

En el contrato TM-CGRMSG-SVS-0017/2026 se estableció que la finalidad es aumentar la venta de boletos en mercados internacionales, la comercialización de productos de la marca, promocionar los servicios de transporte de pasajeros y de carga, y establecer “vínculos comerciales que contribuyan al desarrollo e impulso de sus distintas líneas de negocio”.

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El primer stand se instaló en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, España, del 21 al 25 de enero de 2026; el segundo, en el Tianguis Turístico, en Acapulco, del 27 al 30 de abril.

Mientras que la segunda estrategia inició a partir del pasado 1 de agosto y culminará el 15 de diciembre de 2026, a través de la campaña Tren Maya contigo, por la que la empresa estatal pagó 25 millones 862 mil 68 pesos mediante adjudicaciones directas y diversas partidas, para hacer promoción mediante anuncios en radio, televisión, plataformas de streaming y redes sociales.

Los spots publicitarios del Tren Maya serán publicados en las redes sociales y plataformas de: Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, Netflix, Amazon, Disney y Warner.

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Las ganancias que ha reportado el tren por transportar pasajeros representan 7.5% del total que ha gastado para su operación. Foto: ADRIANA VARILLAS/EL UNIVERSAL

Tren Maya: barril sin fondo: MCC

La publicidad del Tren Maya es “insuficiente e incapaz de solventar problemas en la obra”, porque es un proyecto gubernamental mal planificado y ejecutado, “los problemas son de fondo y no de forma”, señaló Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Tiene que ver con la planificación, con la ubicación de las estaciones; todo ha sido consecuencia de una implementación acelerada, en la cual muchas de las estaciones quedaron lejos de los centros urbanos que deberían atender, y todas las problemáticas que hoy hacen, que todas las personas en la Península saben que la obra está construida, no es un problema de conocimiento sino es un problema de la planificación y la ejecución de la obra en sí misma”.

El especialista aseguró que ni siquiera con las metas de transporte de pasajeros y de carga, una vez que inicie, proyectadas por el gobierno federal, el Tren Maya logrará un equilibrio en sus finanzas.

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“Sigue siendo un barril sin fondo, en tanto la obra, pues no tiene el incremento en el número de usuarios y no tiene el uso que se esperaría, y aun teniendo ese uso esperado, pues los números no apuntan a ningún tipo de retorno de inversión, sino justamente ni siquiera a salir en tablas o números negros”, dijo.

En el caso de los pasajeros, el Tren Maya reportó 1.3 millones de usuarios en 2025, pero necesitaría transportar, al menos, 10 veces esa cantidad “para que los números empezaran a estar en números negros”. Y la meta del transporte de carga tampoco es alentador, refirió.

Equilibrio financiero en 5 años: Transparencia Mexicana

Las ganancias del Tren Maya aumentarán con la operación del servicio de carga, pero no serán suficientes para compensar los costos de construcción y operación, los cuales podrían cubrirse hasta dentro de cinco años, consideró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

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“Es posible que el Tren Maya mejore sus números con el transporte de carga, pero dadas las inversiones realizadas, los sobrecostos y la inyección adicional de recursos de los contribuyentes [una especie de subsidio], es difícil que se vuelva sustentable en, cuando menos, los próximos cinco años”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Las Fuerzas Armadas no son, hay que decirlo, especialistas en transporte de pasajeros y menos aún en servicios turísticos. Están acostumbradas a comprar a precios altos y en mercados no competitivos, como el de los suministros militares. Son mejores gastando que invirtiendo, y eso es muy claro en las obras que construyen. Por eso los números no les dan. Operar trenes y servicios turísticos no es su vocación ni su fortaleza”.

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