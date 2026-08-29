La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 29 de agosto se tiene previsto una movilización del grupo Siembra Cultura a las 9 horas en la Plaza de Lectura José Saramago, en demanda de un espacio cannábico para promover el acceso a la información confiable sobre el cannabis, la reducción de riesgos y el bienestar integral de los usuarios de la misma.

Personal del Refugio Franciscano estará en las instalaciones a las 11 horas para reconstruir el lugar, que presuntamente fue vandalizado durante la madrugada del 19 de julio por un grupo de aproximadamente 20 personas, por lo que exige que se realice una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán a las 11 horas en el Centro Nacional de las Artes para la recolección de firmas a favor de la propuesta ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

El colectivo Hijas de la Cannabis estará a las 12 horas en la Plaza Tlaxcoaque para un evento político-cultural "Rituales 4:20" para exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis con respeto a la perspectiva de género.

Lee también Ecobici llegará a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan; así será la expansión del sistema

El grupo Leonas en Manada estará en el Parque El Pípila al mediodía, realizarán el evento "Las vagoneras te respaldan", con el fin de plantear la necesidad de regularizar su actividad comercial mediante la implementación de un plan piloto que permita garantizar condiciones de trabajo dignas, en lugar de criminalizar su situación económica.

[Publicidad]

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

El Frente Común Lupilla Xiu estará en la Casa Refugio de la Memoria Citlaltépetl, a las 12:30 horas, para la primera asamblea pública, en la que se informará sobre los avances derivados de los diálogos sostenidos con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gobernación. así como sobre las respuestas obtenidas respecto de sus demandas.

La Comunidad Indígena Otomí Residente de la Ciudad de México se reunirá a las 14 horas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para la segunda reunión de organización y coordinación de las actividades previas a la llegada de la delegación zapatista a la Ciudad de México en diciembre, como parte de su "Gira por la vida, capítulo México", la cual tiene como objetivo exigir justicia para las víctimas de desaparición forzada y un alto a los feminicidios, el racismo y el militarismo.

[Publicidad]

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl