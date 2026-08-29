Hay vestidos de novia que simplemente acompañan una historia y hay otros que parecen contarla antes de que suceda. En SOUL, la nueva colección bridal 2027 de Débh Herrera, cada silueta parte justamente de esa idea: de aquello que primero se siente y después encuentra una forma. A diez años de crear su propia firma, la diseñadora mexicana vuelve al origen de su proceso creativo para hablar de intuición, transformación y de esa certeza interior que aparece cuando una mujer sabe que está a punto de comenzar una nueva etapa.

Presentada el 18 de agosto como desfile de clausura de un encuentro de MEPA, la colección reunió siete looks —Aura, Essence, Grace, Motion, Divine, Ethereal y Fate— que construyen un recorrido por diferentes maneras de interpretar el universo bridal. El resultado es una propuesta en la que la novia no está limitada a una sola silueta: puede transformar, desmontar y reconstruir su look a través de diferentes elementos.

SOUL: vestidos que se transforman con quien los lleva

Uno de los puntos más interesantes de SOUL está precisamente en el juego entre estructura y movimiento. Corsets, capas, boleros, péplums, caudas y sobrefaldas desmontables permiten modificar los vestidos y descubrir distintas facetas de una misma propuesta.

La colección trabaja con materiales que llevan esa dualidad al terreno visual. Organza tornasol, crepé, mikado, muselina, tul italiano y encaje se encuentran en construcciones que alternan ligereza y estructura, transparencias y volumen. Los plisados aportan movimiento y una sensación etérea, mientras que los bordados parten del centro del cuerpo y se expanden hacia el exterior, como si siguieran un impulso invisible.

Foto: Cortesía Débh Herrera

Entre los recursos más llamativos aparecen también los caparazones de mikado y raso, que se abren para revelar flores en su interior. La imagen funciona como una de las metáforas centrales de SOUL: aquello que comienza protegido encuentra la manera de abrirse y florecer.

El movimiento también tiene un papel protagonista. Flecos, plumas y perlas descienden sobre algunas de las siluetas y adquieren otra dimensión cuando los vestidos entran en movimiento. A esto se suman construcciones en capas inspiradas en el efecto mille-feuille, que aportan profundidad y hacen que cada look tenga diferentes niveles visuales.

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Foto: Cortesía Débh Herrera

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Una década construyendo una mirada propia

Para entender SOUL, también hay que mirar el camino que Débh Herrera ha construido durante la última década. La diseñadora mexicana cuenta con más de 20 años de experiencia y una formación que cruza México, Milán y París, donde estudió comunicación, marketing de moda y diseño, además de adquirir conocimientos en técnicas de alta costura francesa.

Su trayectoria incluye proyectos para firmas internacionales y participaciones en escenarios de moda y diseño en Francia, así como colaboraciones dentro de la industria nupcial mexicana. Desde 2016, su firma se ha concentrado también en acompañar a mujeres durante uno de los momentos más simbólicos de sus vidas, desarrollando una propuesta que combina sofisticación, detalles personalizados y una mirada cercana a las emociones de quien llevará cada vestido.

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Foto: Cortesía Débh Herrera

Ese recorrido encuentra en SOUL una especie de punto de regreso. No para mirar hacia atrás, sino para entender qué ocurre cuando una intuición se convierte en una decisión, después en una creación y finalmente en una historia.

La colección también refleja algunos de los códigos que han acompañado el trabajo de Débh Herrera: siluetas sofisticadas, materiales finos, detalles artesanales y una atención particular a la manera en que cada vestido puede adaptarse a la mujer que lo lleva.

Más que plantear una única imagen de novia, SOUL propone una mujer en transformación. Una que puede descubrirse entre transparencias, capas, bordados, volumen y movimiento; que puede quitar una sobrefalda, sumar una capa o revelar una nueva silueta sin dejar de ser ella misma.

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Foto: Cortesía Débh Herrera

Diez años después de aquel primer impulso que llevó a Débh Herrera a crear su propia firma, SOUL convierte esa intuición en una colección que mira hacia adelante. Siete looks, distintos materiales y múltiples formas de transformar un vestido cuentan, en conjunto, una misma idea: algunas de las decisiones más importantes comienzan mucho antes de poder explicarlas. Simplemente se sienten.

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