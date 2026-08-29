Este viernes 29 de agosto dio inicio la Jornada Nacional “Septiembre, mes del testamento”, para “proteger el patrimonio familiar, brindar certeza jurídica y tranquilidad a las siguientes generaciones”.

Junto al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, expresó que “la construcción de paz empieza desde la familia y que esta construcción de paz inicia cuando se firma un testamento, porque hace alto a conflictos familiares”.

Al reconocer el trabajo que realiza el Colegio en todo el país, Rodríguez aseguró que se trabajará de la mano para que el deseo de hombres y mujeres quede claramente plasmado en un documento jurídicamente válido para proteger lo que construyeron toda una vida y brindar certeza a quienes más quieren.

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Arranca la Jornada Nacional "Septiembre, mes del testamento" (29/08/2026). Foto: Especial

La secretaria de Gobernación señaló también que se trata de una política pública que desde hace más de dos décadas ha demostrado que cuando el Estado mexicano y el notariado mexicano trabajan de manera coordinada, es posible acercar la seguridad jurídica a millones de personas.

El testamento, dijo la titular de la Segob, es mucho más que un escrito: Es un acto de responsabilidad, de previsión y, sobre todo, de amor por la familia. Mencionó que todavía se cree que es un trámite complicado, costoso o reservado para quienes poseen grandes fortunas.

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“Nada más alejado de la realidad. Cualquier persona mayor de edad puede otorgarlo, independientemente del tamaño de su patrimonio”, aclaró la secretaria de Gobernación.

Apuntó Rosa Icela Rodríguez que sin esta Jornada Nacional, el año pasado se pudieron otorgar 145 mil 461 testamentos, con descuentos, horarios ampliados y asesoría profesional del notariado.

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