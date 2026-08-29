Madres y padres de familia que pagaron cursos a la academia Más Preparación podrían interponer demandas penales por incumplir con las sesiones completas de estos cursos a sus hijos y por los que pagaron hasta 3 mil 500 pesos.

Esto, tras el cierre de todos sus planteles luego que dos de los profesores de esa academia fueran detenidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por presuntamente suplantar a aspirantes en el pasado examen en línea de admisión de la UNAM.

Afuera de las oficinas de esta academia, padres y madres de los estudiantes reprocharon que nadie les ha dado la cara y nadie les da informes, por lo que desconocen si les regresarán el dinero por los cursos incompletos.

“Nadie da la cara”

Azucena, acompañada por su hija Alma, de quien pagó 3 mil 500 pesos por un curso para presentar su examen de ingreso a bachillerato, reprocha que su hija sólo tomó la mitad de las sesiones acordadas y que al presentarse a seguir con los cursos, nadie les abrió la puerta.

Tras recorrer más de una hora en transporte público, y de tocar más de cinco veces el timbre de las oficinas en donde nadie respondió, exige la devolución de su dinero.

“No es justo que no nos den ningún tipo de información. Nos enteramos de que los dos profesores estaban detenidos y por eso venimos a ver si seguirán dando los cursos. Pagamos más de 2 mil pesos por el curso y la guía, y no es justo que nadie responda.

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Algunos padres tocaron el timbre varias veces, pero no obtuvieron respuesta; Azucena, mamá de Alma, consideró injusta la situación. Foto: PEDRO VILLA Y CAÑA/EL UNIVERSAL

“Hicimos un gran esfuerzo para pagar este curso y que ahora resulte que nadie nos responda. Si nadie responde, pues vamos a demandar para que nos devuelvan el dinero. No es justo que jueguen con nuestros hijos de esa forma”.

Unos minutos más tarde, también a las oficinas de la academia se presentó un matrimonio que pagó 2 mil 800 por un curso de preparación para el examen del bachillerato.

Con el comprobante del pago hecho, indicaron que ningún teléfono de la academia responde desde el miércoles.

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“Nadie da la cara. En los teléfonos a los que llamamos sólo sale el buzón y dice que no están en servicio ninguno de los números”, comentaron.

“Necesitamos saber si nos van a devolver el dinero”

A estas oficinas también llegó Manuel, un joven de 14 años, quien relata que pagó a esta academia mil 500 pesos por el curso de preparación para el examen de bachillerato, pues conocidos le recomendaron esta academia.

Preocupada, su mamá exige que los dueños de la empresa salgan a dar la cara y les devuelvan el dinero, pues reclama que con mucho esfuerzo pagaron mil 500 pesos, la mitad del costo total que tendría el curso.

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“Vimos en las noticias que los profesores habían hecho fraude y fueron detenidos. No es justo que nadie nos diga qué pasará con el dinero que pagamos por el curso. Tenemos comprobación de los pagos que se hicieron. Nos deben de dar una respuesta, pues se pagó por un curso que, al parecer, no darán porque nadie nos dice nada. No se vale”.

Julia, acompañada por su hija, indicó que durante cuatro años ha sido clienta de esta academia y que tras la detención de los dueños nadie les ha dado información si los cursos continuarán, pues a su hija le quedaron a deber cinco sesiones para presentar su examen de bachillerato.

Ante esta situación, señaló que podría interponer una denuncia penal para la devolución de su dinero.

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“Somos clientes y nunca nos había pasado esto”, expresó.

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