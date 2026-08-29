Brianda Deyanara califica como un milagro el que ahora sea parte de "La casa de los famosos México", luego de que hace siete años sufriera un desmayo que la llevó a estar en estado de coma y vivir un proceso de rehabilitación que jamás hubiera imaginado.

La nativa de Tijuana recién había llegado a la Ciudad de México porque Televisa la había solicitado, era una sueño para ella, cuando un día mientras se estaba bañando se desmayó, convulsionó durante ocho horas y cuando la encontraron fue hospitalizada de urgencia; el primer panorama médico reveló que no le quedaría mucho tiempo de vida, incluso su familia viajó para despedirse de ella.

Brianda ha visto las fotos que le tomaron en la que aparece con un tubo en la garganta y con un cateter venoso central; estuvo cinco días en coma debido a una neumonía severa que casi le cuesta la vida.

Relató que su rehabilitación, que duró tres meses, fue difícil, y cada pequeño movimiento que podía volver a hacer, como agarrar un vaso, ahora lo valora mucho, pues como secuelas de aquella ocasión, su cuerpo se debilitó mucho.

"No puedes ir al baño, no puedes cargar un botecito de yogurt, cosas tan simples; qué horrible que no podía ir al baño, me tenían que limpiar en la cama del hospital, me bañaban", recordó.

Brianda se tuvo que regresar a Tijuana en carro porque sus pulmones no aguantaban el vuelo, y durante esos meses usaba nebulizadores.

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La influencer suma más de 35 millones de seguidores, tan solo en su canal de YouTube. Foto: Instagram.

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"Nunca van a volver a ser iguales mis pulmones porque ya quedan como cicatrices, como tejido dañado".

Una nueva inquilina que llegó a vivir al mismo departamento que Brianda, también sufrió un desmayo, y cuando fueron a revisar el departamento descubrieron que había una fuga de monóxido de carbono.

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Respirar monóxido de carbono reemplaza el oxígeno en la sangre y puede causar la muerte en pocos minutos. Este gas no tiene color, olor ni sabor, por lo que la persona se intoxica sin darse cuenta. Se produce cuando se queman combustibles de forma incompleta (como gas, madera, carbón o gasolina) en lugares sin buena ventilación.

La coordinación la recuperó gracias a los videos que se puso a hacer con TikTok previo a la pandemia, pues Brianda estuvo tres meses recluida en casa previo a que se iniciara la pandemia del Covid-19.

"Perdí mucho la movilidad, no puedo hacer abdominales, me mareo; desde ese entonces me mareo muy fácil; perdí mucha coordinación", admitió.

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Brianda ya no está nominada en "La casa de los famosos México" después de robarle la salvación a Massad Altamimi, líder de la semana.

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