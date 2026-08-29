Las mejores ligas de Europa ya comenzaron y con ellas, los reflectores están puestos sobre los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente, que afortunadamente, cada vez son más.

Mateo Chávez, jugador del AZ Alkmaar, brilló este sábado con un golazo en la Eredivisie.

En el partido correspondiente a la jornada 4 de la Eredivisie, el AZ Alkmaar ganó, gustó y goleó frente al Go Ahead Eagles y tomó de manera temporal la cima del campeonato neerlandés.

Chávez, con el partido 3-1 a favor, se lució recuperando un balón que tenía fin de contraatacar al Alkmaar y empezó una nueva jugada, que terminó con un cañonazo suyo y finalmente imposible de detener para convertir el 4-1.

Mateo, que viene de conseguir su primer título en Europa tras vencer al PSV Eindhoven en la Supercopa de Países Bajos, se convirtió en una pieza fundamental en el 11 titular del AZ Alkmaar, que esta temporada se perfila para ganar la Eredivisie por primera vez desde la temporada 2008-09.

Chávez poco a poco se convierte en un ídolo de la afición en Países Bajos, y un campeonato lo terminaría por consagrar en esa posición.

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