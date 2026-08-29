El gobierno militar de Níger recuperó en la noche de este sábado, con la ayuda de su aliado ruso, una importante base militar en la capital, Niamey, que había estado en manos de amotinados desde las primeras horas del día, según fuentes diplomáticas y de seguridad consultadas por la AFP.

"La guardia presidencial ha recuperado el control de la base aérea con asistencia rusa. Hay varios muertos entre los amotinados", indicó una fuente diplomática en Niamey. La recuperación de la base fue confirmada por dos fuentes de seguridad.

"Un grupo de soldados que rompió con el reglamento militar ha intentado secuestrar a algunos de sus compañeros en el cuartel de la base 101 de Niamey y disparar contra algunos sitios sensibles de la ciudad de Niamey", explicó el ministro de Defensa, el general Salifou Mody, en un comunicado leído en la televisión pública.

Según él, las fuerzas de seguridad lograron contener "ese movimiento" y "recuperar progresivamente el control" de esos lugares.

Por su parte, una fuente de seguridad indicó más tarde que "los amotinados se atrincheraron en la base aérea", una información que también confirmó una fuente diplomática africana.

Otra fuente diplomática, radicada en África occidental, dijo a la AFP que los insurgentes habían intentado "penetrar en el palacio presidencial" pero que la guardia presidencial los repelió.

[Publicidad]

Por el momento, no se llevó a cabo ninguna reivindicación del incidente.

Varios habitantes dijeron a la AFP que, de madrugada, se escucharon disparos y detonaciones cerca del aeropuerto internacional de la capital de Níger y de la presidencia.

El aeropuerto de Niamey, en la capital, ha sido blanco de dos ataques este año por parte de yihadistas: primero por el grupo Estado Islámico en enero y luego, a finales de junio, por sus rivales del JNIM, la rama saheliana de Al Qaida.

[Publicidad]

Ambas ofensivas fueron repelidas por el ejército, pero en junio murieron 11 soldados y dos civiles.

En enero, el general Abdourahamane Tiani, jefe del régimen militar surgido del golpe de Estado en julio de 2023, se refirió a "una falla en el dispositivo" de seguridad que había "permitido el ataque" contra las capacidades aéreas del ejército.

La Base Aérea 101, situada dentro del complejo del aeropuerto internacional, alberga el cuartel general del Cuerpo Africano de Rusia en Niamey.

[Publicidad]

Entre diciembre y enero, acogió un gran cargamento de concentrado de uranio que permaneció retenido a la espera de su exportación. Desde entonces, no se ha detectado ningún movimiento del cargamento.

La base también sirve de puesto de mando para la fuerza unificada de la Alianza de Estados del Sahel, de la que Níger forma parte junto con Burkina Faso y Malí.

Los partidarios de la junta hicieron un llamamiento a los "patriotas sinceros" para que se manifestaran en apoyo a las autoridades en una importante plaza de Niamey.

[Publicidad]

Al caer la tarde, unas pocas decenas de personas se habían congregado en la plaza.

La vecina Argelia condenó los sucesos del sábado y prometió su apoyo al gobierno de Niamey.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc