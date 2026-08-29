En la sexta fecha del Apertura 2026, Gilberto Mora volvió a destacar con un doblete que le dio tres puntos a los Xolos, y no ante cualquier portero: frente al histórico Keylor Navas.

Al finalizar el partido (2-0), el joven mexicano de 17 años de edad, además de mostrarse feliz por la victoria, mandó un mensaje en entrevista respecto a los rumores que lo colocan en Europa para dar el siguiente paso en su carrera.

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"Estoy muy feliz de llevaros la victoria con nuestra gente. Tuvimos mucha paciencia y estoy muy feliz por los dos goles", soltó para los micrófonos de FOX.

¿Qué dijo Gilberto Mora sobre jugar en Europa?

"En octubre ya cumples los 18 años, ¿este Gil Mora ya está listo para dar el brinco a Europa?", le preguntaron.

"Sí, yo estoy preparado y listo para lo que sea. Lo dejo en manos de Dios, lo que él quiera va a ser bueno. Espero que si se dé", contestó la joya mexicana.

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Finalmente, Morita agradeció el apoyo de la afición, de sus hermanas y sus papás, por el apoyo que recibe mientas continúa en la Liga MX con los Xolos de Tijuana.