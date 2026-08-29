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Eternamente Juan Gabriel

Eternamente Juan Gabriel

Anne Hathaway se une a Tom Cruise en la secuela de “Días de Trueno"

Anne Hathaway se une a Tom Cruise en la secuela de “Días de Trueno"

Fátima Bosch se despide de la corona de Miss Universo México: así fueron sus últimos momentos como reina

Fátima Bosch se despide de la corona de Miss Universo México: así fueron sus últimos momentos como reina

Lucero celebra su cumpleaños 52 con un mensaje de agradecimiento: "Vamos por un año maravilloso"

Lucero celebra su cumpleaños 52 con un mensaje de agradecimiento: "Vamos por un año maravilloso"

Shakira no sólo dará conciertos en Madrid: así será Mundo Macondo, la ciudad efímera que construyen para su residencia

Shakira no sólo dará conciertos en Madrid: así será Mundo Macondo, la ciudad efímera que construyen para su residencia

En 2026 se dispararon las pérdidas y gastos de operación del Tren Maya. Tan sólo en el primer semestre registró 5 mil 13 millones de pesos en pérdidas, contra 4 mil 810 millones de pesos de todo el año 2025. De continuar a ese ritmo duplicará el monto en 2026

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El podcast que necesitas para iniciar tu jornada. Las noticias más importantes contadas de forma amena, dinámica y divertida. Nuestros anfitriones; Tavo Stone, Cinthia García, Karen Vázquez y Darío Soto. Disponible de domingo a lunes. Suscríbete, activa la campana y comparte con tus amigos, pero cuando lo hagas no olvides decir... ¡Entérate!

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