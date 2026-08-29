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Fátima Bosch se despide de la corona de Miss Universo México: así fueron sus últimos momentos como reina
En 2026 se dispararon las pérdidas y gastos de operación del Tren Maya. Tan sólo en el primer semestre registró 5 mil 13 millones de pesos en pérdidas, contra 4 mil 810 millones de pesos de todo el año 2025. De continuar a ese ritmo duplicará el monto en 2026
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El podcast que necesitas para iniciar tu jornada. Las noticias más importantes contadas de forma amena, dinámica y divertida. Nuestros anfitriones; Tavo Stone, Cinthia García, Karen Vázquez y Darío Soto. Disponible de domingo a lunes. Suscríbete, activa la campana y comparte con tus amigos, pero cuando lo hagas no olvides decir... ¡Entérate!
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