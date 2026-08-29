Shakira está a punto de convertir Madrid en el epicentro de la música latina con una residencia que va mucho más allá de una serie de conciertos, del 18 de septiembre al 3 de octubre de 2026, la cantante colombiana ocupará el espacio Iberdrola Music, en Villaverde, donde se construye una ciudad efímera de 15 hectáreas para recibir a sus seguidores.

La propuesta, bautizada como Mundo Macondo, tendrá ocho pabellones dedicados a diferentes expresiones de la cultura latinoamericana y funcionará como un parque cultural alrededor de los conciertos. La magnitud del proyecto es uno de los motivos por los que la residencia es considerada fuera de lo común.

El montaje contempla una infraestructura de grandes dimensiones que estará activa durante prácticamente todo el día. El recinto abrirá de las 12:00 a las 00:00 horas, mientras que los conciertos están programados de 20:30 a 23:00 horas.

En total serán 12 conciertos, los días 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre. El estadio tendrá seis módulos de gradas desmontables y, sumados al espacio de pista, tendrá capacidad para unas 50 mil personas por fecha, por lo que se esperan cerca de 600 mil asistentes.

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¿Qué habrá en Mundo Macondo?

La experiencia está inspirada en Macondo, el pueblo ficticio de la novela "Cien años de soledad", del escritor colombiano Gabriel García Márquez, y estará distribuida en ocho pabellones.

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Según explicó a EFE Alberto Rivas, director del festival y responsable de producción, todos los espacios confluirán en una plaza central donde estará el árbol de Macondo. Los senderos funcionarán como sus ramas y conectarán las diferentes áreas para formar un recorrido que pretende contar una historia.

Uno de los pabellones estará dedicado a la gastronomía, con foodtrucks, puestos fijos de comida y una llamada “mesa infinita”, concebida bajo la idea de que todos puedan comer juntos.

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También habrá un espacio dedicado a la moda, donde se exhibirán ropa y bisutería de marcas latinoamericanas, además de un mirador.

En la zona fan se podrá encontrar mercancía relacionada con la cantante y objetos vinculados con su trayectoria, entre ellos vestidos que Shakira utilizó en algunos de sus videoclips.

El proyecto ya está en marcha, con ocho pabellones que formarán el "Mundo Macondo", una experiencia basada en el realismo mágico y "Cien años de soledad" del escritor colombiano Gabriel García Márquez. EFE/Fernando Villar.

Para los niños estará Macondito, mientras que el pabellón dedicado a la literatura recreará una librería similar a la que la propia Shakira tiene en su casa.

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A estos espacios se sumarán otros dedicados al arte y la música, todos bajo el concepto "Es latina", que reunirá actividades relacionadas con la cultura latinoamericana y contará también con la participación de artistas españoles.

La idea detrás del proyecto es que los asistentes no lleguen únicamente para ver a Shakira y se marchen después del concierto. Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, explicó a Europa Press que la intención es que el público pueda pasar prácticamente todo el día dentro y alrededor del recinto.

La programación tampoco será exactamente igual durante toda la residencia. Sagliocco adelantó que habrá “sorpresas cada día”, estrellas invitadas y nuevos contenidos durante los fines de semana, con la intención de que quienes acudan en más de una ocasión encuentren experiencias diferentes.

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La elección de Madrid tampoco fue casual, de acuerdo con Sagliocco, la ciudad se ha convertido en un importante punto de encuentro para la comunidad latina y funciona como un puente entre Europa y Latinoamérica.

La residencia en Madrid también tendrá un significado especial para Shakira porque marcará el cierre de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", considerada como la gira latina más taquillera de la historia.

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