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Medios estatales de Corea del Norte informaron la mañana del domingo de cambios en la cúpula militar del país, incluida la destitución del ministro de Defensa, No Kwang Chol.
Los "planes de reorganización estructural" se decidieron durante una reunión celebrada el sábado y encabezada por Kim Jong-un, según indicó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).
No Kwang Chol no sólo fue destituido como ministro de Defensa, sino también degradado en la jerarquía del partido gobernante a "primer vicedirector del Departamento de la Industria de Municiones", agregó la KCNA.
Kim Song-gi, director de la Oficina Política General del Ejército Popular de Corea, fue designado como nuevo ministro de Defensa.
Otro alto funcionario, el asesor de Defensa Pak Jong Chon, fue nombrado vicepresidente de la Comisión Militar Central y pasó a integrar el Buró Político del partido gobernante.
Esta reorganización del liderazgo, que incluyó otros ascensos, se produce poco después de que concluyeran los ejercicios anuales conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.
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Los ejercicios, que Pyongyang denuncia regularmente como preparativos para una invasión, fueron observados de cerca este año después de que el presidente Donald Trump ordenara acortarlas.
Trump criticó las maniobras por considerarlas provocativas hacia el Norte y arremetió contra Seúl por no respaldar su guerra contra Irán.
El mandatario estadounidense también elogió al líder norcoreano Kim, con quien se reunió dos veces durante su primer mandato en el cargo.
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