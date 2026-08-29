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El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo México llega a su fin este sábado 29 de agosto de 2026, cuando entregue la corona a su sucesora durante la gran final del certamen nacional. La ceremonia se realizará a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Cuando Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, el 21 de noviembre pasado en Bangkok, Tailandia, se convirtió en la cuarta mexicana en conseguir la corona, aunque su triunfo no sólo estuvo acompañado de celebración, también de una polémica durante el certamen y posteriores acusaciones en torno a su elección hicieron que su reinado comenzara bajo los reflectores.
A nueve meses de aquella noche, la mexicana ha recorrido distintos países como representante de la organización y su gestión ha estado marcada por causas sociales, mensajes de empoderamiento femenino y una postura que, de acuerdo con el propio CEO de Miss Universo, representa la evolución de las nuevas generaciones.
Estos son algunos de los puntos que han marcado el reinado de Fátima Bosch como Miss Universo.
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Fátima Bosh se despide de la corona
A través de sus redes sociales, Fátima Bosch documentó sus últimos momento como Miss Universo, agradeció a Dios y a México por al oportunidad, por la aventura.
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Compartió lo que será la última vez que la maquillarán y que portará la corona.
Hace unos días también posteó fotos de sus días trabajando en Cabo San Lucas, compartió imágenes tomando el sol en bikini, haciendo yoga y trabajando frente a la computadora.
"Días en Cabo: un poco de trabajo, mucho océano. La vida es buena", escribió para acompañar las imágenes.
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La polémica de Fátima Bosch y Miss Universo
La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 estuvo precedida por una fuerte polémica en Tailandia. Durante una actividad previa a la final, la representante mexicana protagonizó un enfrentamiento con el empresario Nawat Itsaragrisil, quien le reclamó públicamente no haber realizado un video promocional sobre el país anfitrión.
Bosch explicó que debía consultar ese tipo de decisiones con su organización nacional, pero la discusión escaló y ella denunció haber sido insultada y humillada, por lo que decidió abandonar el evento.
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Otras concursantes y la entonces Miss Universo, Victoria Kjær, se sumaron a la protesta, mientras que el caso generó indignación internacional y el respaldo público de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pese al escándalo, Bosch continuó en la competencia y finalmente se coronó como Miss Universo. Sin embargo, la controversia resurgió meses después, cuando Itsaragrisil anunció acciones legales en Tailandia y acusó a la mexicana de difamación, falsas acusaciones y difusión de información falsa, además de buscar una orden de arresto en su contra.
Fátima ha respondido que no se arrepiente de haber defendido su dignidad y ha considerado el proceso como un intento de intimidación, mientras la Organización Miss Universo también ha expresado su respaldo a la reina mexicana que hoy se despide de la corona.
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