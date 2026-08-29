Anne Hathaway se prepara para dejar el glamour del mundo de la moda por las pistas de carreras. Después de protagonizar "El Diablo viste a la moda 2", la actriz se unirá a Tom Cruise para la secuela de “Días de Trueno”.

La noticia fue confirmada por el propio Cruise a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto a Hathaway y un coche de carreras.

En la imagen, ambos aparecen en un estadio de carreras, luciendo jeans y botas cafés. Sin embargo lo que llamó la atención fue la frase que acompañaba la publicación: "Días de Trueno. Verano 2028" con la que adelantó la fecha de estreno.

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De acuerdo con información de Variety, la producción será filmada para pantallas IMAX y tendrá un lanzamiento exclusivo en cines, con funciones en formatos como Dolby Cinema y 4DX.

Aunque no se han dado muchos detalles sobre la historia ni el resto del elenco, Cruise volverá a interpretar a Cole Trickle, un piloto de carreras, mientras que la protagonista de "El diario de la princesa" dará vida a la dueña e ingeniera de un equipo de carreras.

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La cinta original, estrenada hace 36 años, seguía a Cole Trickle, un joven que era reclutado para competir en un nuevo equipo de NASCAR por una leyenda retirada de las carreras. El elenco también estuvo integrado por Nicole Kidman, Randy Quaid y John C. Reilly.

Durante el rodaje, Cruise y Kidman iniciaron un tórrido romance; incluso, se casaron ese mismo año en una ceremonia privada.

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