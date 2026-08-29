Culiacán, Sinaloa.- Ante el próximo inicio del nuevo ciclo escolar se evalúa las condiciones en las que están las escuelas y se atiende a marchas forzadas las reparaciones de suministro eléctrico y se analiza la estrategia de seguridad que se necesita, sobre todo en el sur de Sinaloa, dijo la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.

Precisó que se está trabajando en solucionar en forma inmediata los diversos aspectos que presentan los edificios escolares para concretar un adecuado inicio de ciclo escolar, por lo que se vinculan las obras que se requieren con la Comisión Federal de Electricidad.

La mandataria estatal que inició este primer fin de semana con sus giras con una primera visita al municipio de El Fuerte, sin citar el número de escuelas que no tienen luz eléctrica, indicó que a marchas forzadas, interviene desde la Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa hasta la CFE.

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Sobre la seguridad, sobre todo en los municipios del sur del estado, con el inicio a clases, Domínguez Nava, señaló que es un tema que se abordó en la Mesa de Seguridad, por lo que los miembros estarán coadyuvando en esta tarea.

Precisó que otro de los temas abordados en dicha mesa, es la de Protección Civil, con relación al periodo de lluvias que se tienen, por este asunto se va a ventilar todos los días para poder tomar las medidas rápidamente.

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La mandataria estatal interina volvió hablar de que será a finales de la próxima semana, cuando se presente el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que se diseña junto con un grupo que fue enviado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, dijo que en una semana presentará el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que diseña junto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

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Puntualizó que este instrumento permitirá lograr la confianza de la ciudadanía, la recuperación de la economía y sobre todo la tranquilidad del estado, por lo este plan, recoge muchas propuestas de los diferentes sectores de la sociedad, por lo que se mantiene abierto a las diversas opiniones.

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También, habló que uno de los reclamos recogidos entre la ciudadanía es el mantenimiento de las carreteras, por lo que en la elaboración de dicho plan se contempla que la Secretaría de Obras Públicas del Estado trabaje junto a la federación.

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