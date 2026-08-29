Este domingo, las calles capitalinas volverán a teñirse de playeras verdes. Sin embargo, en esta ocasión no será por los festejos de la Selección Mexicana, sino porque más de 30 mil personas madrugarán para tomar las principales vialidades en los 42.195 kilómetros del XLIII Maratón de la Ciudad de México.

Cuatro décadas y tres años después de aquella primera edición que reunió apenas a 7 mil 500 corredores, la carrera de larga distancia tendrá representación mexicana en la categoría élite con la fondista Margarita Hernández, olímpica en Río 2016 y París 2024. El atletismo latinoamericano también contará con el boliviano Héctor Garibay, ganador en el 2023.

La última vez que un deportista mexicano ganó el Maratón de la Ciudad de México fue hace cinco años, cuando Darío Castro cruzó la meta en el 2021. La ausencia de títulos ha sido más larga en la rama femenil, ya que la más reciente campeona fue Karina Pérez en el 2010. Y es que, en los últimos años, los corredores de Kenia y Etiopía han construido un dominio en la capital del país.

Los ganadores absolutos se llevarán a su bolsa un premio de 50 mil dólares, además de un reloj inteligente de la marca Garmin. El camino de los más de 30 mil corredores, incluidos los deportistas élite, iniciará en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario y terminará en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Nuestros maratonistas se encontrarán de frente con el asta bandera, con la principal plaza pública del país. Esa será nuestra meta”, aseveró Javier Peralta, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

Será a las 5:45 de la mañana cuando suene el primer disparo de salida, correspondiente a la categoría de silla de ruedas y discapacidad visual, dando inicio a los 42.195 kilómetros.

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Éstas serán las modificaciones en el horario del Metro de la Ciudad de México

Horarios del Metro para este domingo, 30 de agosto, por el Maratón de la Ciudad de México - Foto: @MetroCDMX en X

¿Cuál será el dispositivo de vialidad en el Maratón de la Ciudad de México?

"Se desplegarán mil 200 policías de la Subsecretaría de Operación Policial, 455 uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados de 188 vehículos oficiales, 48 motopatrullas, tres ambulancias y 21 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención y disuasión", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en un comunicado.

¿Qué calles estarán cerradas este domingo, 30 de agosto?

Avenida Insurgentes Sur-Norte

Glorieta de Insurgentes

Avenida Nuevo León

Parque España

Calle Sonora

Calle Oaxaca

Avenida Chapultepec

Calle Thiers

Paseo de la Reforma

Calle Mahatma Gandhi

Calzada Chivatito

Calle Julio Verne

Calle Luis G. Urbina

Avenida Ferrocarril de Cuernavaca

Calle Presidente Masaryk

Calle Moliere

Calle Ejército Nacional

Calle Darwin

Calle Rubén Darío

Calle Ignacio Ramírez

Plaza de la República

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle Francisco I. Madero

Calle Simón Bolívar

16 de Septiembre

Calle República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Vías alternas en la Ciudad de México - Foto: @maraton_cdmx en Instagram

Éstas serán las modificaciones en las rutas del Metrobús de la Ciudad de México

Modificaciones en el Metrobús de la Ciudad de México por el Maratón de la Ciudad de México - Foto: @MetrobusCDMX en X

Éstas serán las rutas de transporte en apoyo a los corredores, previo al Maratón de la Ciudad de México

De acuerdo a los canales oficiales del Maratón de la Ciudad de México, habrá salidas desde las 3:30 hasta las 6:00 de la mañana.

Rutas de transporte en apoyo a los corredores para el Maratón de la Ciudad de México - Foto: @maraton_cdmx en Instagram

¿Cuáles serán los bloques de salida del Maratón de la Ciudad de México?

De acuerdo a la pagina oficial del Maratón de la Ciudad de México, así arrancarán los bloques:

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Bloque de silla de ruedas y débiles visuales | 05:45 horas.

| 05:45 horas. Bloque Elite Femenil | 05:50 horas.

| 05:50 horas. Bloque Elite Varonil | 06:00 horas.

| 06:00 horas. Bloque A | Arranque a partir de las 06:00 horas.

| Arranque a partir de las 06:00 horas. Bloque B | Arranque a partir de las 06:15 horas.

| Arranque a partir de las 06:15 horas. Bloque C | Arranque a partir de las 06:30 horas.

¿Qué premios se llevarán los ganadores absolutos del Maratón de la Ciudad de México?

Primer lugar | 50 mil dólares y un reloj de la marca Garmin.

| 50 mil dólares y un reloj de la marca Garmin. Segundo lugar | 20 mil dólares y un reloj de la marca Garmin.

| 20 mil dólares y un reloj de la marca Garmin. Tercer lugar | 10 mil dólares y un reloj de la marca Garmin.

Sorpresiva victoria del boliviano Héctor Garibay Flores en el Maratón de la Ciudad de México FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ



























