Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, muchas niñas y niños se preparan para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 y con ello, su horario de sueño deberá adaptarse a despertar en las mañanas.

Después de las vacaciones de verano, la rutina de sueño de los menores hizo que su reloj biológico entrara en una fase de libre demanda y sin importar los desvelos, al día siguiente no había que preocuparse. Sin embargo, eso cambiará con el retorno a las aulas y el inicio de nuevos hábitos por lo que expertos recomiendan iniciar con ligeros cambios de adaptación al horario escolar.

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Conoce los beneficios de una buena rutina de sueño. Foto: Pexels

¿Cómo ajustar la rutina de sueño de los niños?

La importancia de adquirir buenos hábitos de sueño mejora su estado de ánimo al tener las horas de descanso suficientes en sus actividades del día y mejorar su rendimiento durante la jornada escolar.

Reduce el uso de pantallas antes de dormir: El uso de celulares, tabletas, videojuegos o la televisión antes de acostarse puede dificultar la desconexión y por esta razón es recomendable establecer un periodo sin pantallas antes de dormir. En su lugar, pueden optar por actividades relajantes como leer, escuchar música tranquila o conversar sobre las actividades del día siguiente.

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Imagen: Unsplash

Ajusta el horario de dormir de forma gradual : Uno de los principales errores es intentar cambiar la rutina de un día para otro, cuando lo ideal es adelantar progresivamente la hora de acostarse y despertar durante los días previos al regreso a clases . Modifica el horario entre 15 y 20 minutos cada noche hasta llegar a la hora adecuada.

: Uno de los principales errores es intentar cambiar la rutina de un día para otro, cuando lo ideal es adelantar progresivamente la hora de acostarse y despertar durante los días previos al . Modifica el horario entre 15 y 20 minutos cada hasta llegar a la hora adecuada. Establece una rutina nocturna : Crear hábitos antes de dormir ayuda a que los niños identifiquen que se acerca la hora del descanso. Una rutina sencilla puede incluir actividades como bañarse, cepillarse los dientes y leer un cuento, manteniendo el mismo orden cada noche.

: Crear hábitos antes de ayuda a que los niños identifiquen que se acerca la hora del descanso. Una rutina sencilla puede incluir actividades como bañarse, cepillarse los dientes y leer un cuento, manteniendo el mismo orden cada noche. Un ambiente adecuado para descansar : La habitación también influye en la calidad del sueño , así que procura mantener su lugar de descanso ordenado con luz cálida y la menor cantidad posible de ruido para que se relaje más rápido.

: La habitación también influye en la , así que procura mantener su lugar de descanso ordenado con luz cálida y la menor cantidad posible de ruido para que se relaje más rápido. Mantén horarios similares durante la semana: La regularidad es fundamental para establecer una buena rutina, así que trata de lograr que los niños se acuesten y despierten a horas parecidas, incluso durante los fines de semana para facilitar la adaptación.

Expertos recomienda contar una historia antes de dormir. Foto: Freepik

¿Cuál es la importancia de dormir bien en época de clases?

Expertos del Children’s Hospital of Chicago, aseguran que los niños que no duermen lo suficiente y de forma constante pueden experimentar síntomas físicos y emocionales.

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Asimismo, en un estudio realizado por la Universidad de Marylan con niños de 9 y 10 años que dormían menos de nueve horas cada noche reveló que presentaban problemas de salud mental y de comportamiento, tales como:

Agresión

Ansiedad

Problemas cognitivos

Depresión

Comportamiento impulsivo

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