Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años, pero una década después de su muerte su presencia permanece vigente en la música popular mexicana. Su legado se explica por la magnitud de su obra, con canciones interpretadas por más de 200 artistas y más de 30 millones de discos vendidos, además de una carrera que lo convirtió en una de las figuras más influyentes como compositor e intérprete.

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