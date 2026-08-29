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Un tribunal de Bolivia dictó una segunda detención preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, en esta ocasión por un caso de presuntos enriquecimiento ilícito, que se suma al proceso por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, por el que se encuentra detenido en una cárcel de la región oriental de Santa Cruz.
El juez Douglas Borda decidió, tras una audiencia virtual que duró alrededor de seis horas, que Cerimedo cumpla seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, a pesar de que no se explicó cuál de los dos procesos prima para la ejecución de un eventual traslado.
El abogado Ernesto Giraldes, parte de la defensa del consultor político de Argentina, aseguró a la red de televisión UNO que la Fiscalía "no pudo demostrar" cómo fue que su defendido afectó al Estado y señaló que se ha objetado la decisión judicial, dado que la vida de su defendido "corre peligro" si lo cambian de penal.
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