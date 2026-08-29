Terry Cole, administrador de la DEA, declaró que la agencia "trabajó estrechamente con nuestros socios mexicanos para identificar y apuntar a Salvador “N”, "El Gusano", un operador financiero clave para 'Los Chapitos' y el Cártel de Sinaloa".

Informó, en un mensaje en la cuenta de la DEA en X, que "esta detención es el resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, investigación y financiero en ambos lados de la frontera".

Añadió que "estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde el liderazgo del cártel hasta la infraestructura financiera que los mantiene operando. Felicito al secretario Omar García Harfuch y a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva y su asociación continua".

La DEA publicó su mensaje al respostear otro de Harfuch de la semana, en el que informó que "en Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador “N”, identificado como presunto operador financiero de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa".

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"DEA worked closely with our Mexican partners to identify and target Salvador “N,” a key financial operator for Los Chapitos and the Sinaloa Cartel. This arrest is the result of sustained intelligence, investigative, and financial work on both sides of the border. We are… https://t.co/GsDdS2htOh — DEA HQ (@DEAHQ) August 29, 2026

Harfuch dijo que "el detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la UIF y con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la OFAC, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa".

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Agregó que "la cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales".

El embajador Ronald Johnson dijo en X que "así es como se ve la cooperación que produce resultados. Al compartir inteligencia y coordinar nuestros esfuerzos, nuestros países van tras redes criminales enteras: desde sus operadores hasta las estructuras financieras que las sostienen. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @Claudiashein, continuaremos desmantelando estas redes y haciendo rendir cuentas a quienes las apoyan. #JuntosLogramosMás".

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