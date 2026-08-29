La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este sábado se prevén lluvias fuertes a muy fuertes así como chubascos en la Ciudad de México.

También se estima que habrá actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La lluvia se presentará principalmente de 16 a 22 horas en gran parte de la ciudad.

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También se prevén vientos con rachas fuertes en el norte, sur y oriente de la capital, en un horario de 17 a 20 horas.

Esta tarde en la Ciudad de México, continuará el ambiente #cálido con cielo #nublado.



Se prevén #lluvias fuertes a muy fuertes y #chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de #granizo.#Temperatura actual: 23 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/Dkb13ZkUAJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 29, 2026

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