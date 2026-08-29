Metrópoli | 29-08-26 | 15:24 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este se prevén fuertes a muy fuertes así como chubascos en la Ciudad de México.

También se estima que habrá actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La lluvia se presentará principalmente de 16 a 22 horas en gran parte de la ciudad.

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También se prevén vientos con rachas fuertes en el norte, sur y oriente de la capital, en un horario de 17 a 20 horas.

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