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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este sábado se prevén lluvias fuertes a muy fuertes así como chubascos en la Ciudad de México.
También se estima que habrá actividad eléctrica y posible caída de granizo.
La lluvia se presentará principalmente de 16 a 22 horas en gran parte de la ciudad.
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También se prevén vientos con rachas fuertes en el norte, sur y oriente de la capital, en un horario de 17 a 20 horas.
Denuncian a conductora del Metro por dar acceso a una persona ajena a la cabina; es suspendida mientras investigan
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