El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pidió evitar la liberación de un mexicano por tener cargos de abuso sexual infantil en el condado de Hillsborough, Florida.

En un mensaje, ICE dijo que "Edgar Humberto Pérez Hernández, un criminal inmigrante de México, enfrenta varios cargos". Añadió que "ICE presentó una orden de detención con las autoridades locales contra Pérez Hernández para evitar su liberación de nuevo en la comunidad".

Agregó que ICE "trabaja las 24 horas para proteger a los ciudadanos estadounidenses —incluidos los niños— de los depredadores".

La administración de Donald Trump arrestó y deportó a un número récord de inmigrantes en julio, deteniendo a un promedio de mil 500 personas y expulsando a mil 100 diariamente.

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Edgar Humberto Perez Hernandez, a criminal illegal alien from Mexico, faces several child sexual abuse charges in Hillsborough County, Florida.



ICE lodged a detainer with local officials against Perez Hernandez to prevent his release back into the community.



ICE is working… pic.twitter.com/RCh3Sgpavb — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 29, 2026

En total, 49 mil 571 personas fueron arrestadas el mes pasado, según datos gubernamentales obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación, la cifra más alta desde octubre de 2022 y un aumento del 15% con respecto al récord anterior establecido en junio de este año.

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Las deportaciones también alcanzaron un máximo histórico en julio. Casi 34 mil personas fueron expulsadas de Estados Unidos el mes pasado, la cifra más alta desde el inicio del segundo mandato de la administración Trump.

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