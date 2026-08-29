Este sábado se dio a conocer la muerte del empresario de la industria radiofónica, Mauricio Huesca Bustamante, sin precisar detalles sobre las causas.

A través de una esquela institucional, el grupo NRM Comunicaciones informó que el fallecimiento ocurrió el viernes 28 de agosto en Ciudad de México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó la muerte de Huesca Bustamante y expresó sus condolencias "a la familia Huesca así como a familiares y amigos".

"Siento mucho el sensible fallecimiento de Mauricio Huesca Bustamante", publicó el funcionario del gobierno federal a través de su cuenta en X.

Siento mucho el sensible fallecimiento de Mauricio Huesca Bustamante , mis sinceras condolencias a la estimada familia Huesca asi como a familiares y amigos . Muy triste noticia . Descanse en paz el buen Mauricio . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 29, 2026

También algunos periodistas y figuras de la industria expresaron su pesar por la noticia, entre ellos Leonardo Curzio y Gustavo Rentería.

A Mauricio Huesca Bustamante le sobreviven sus hijos Mauricio, Franco y Lorena Huesca Pérez, su esposa Lorena Margarita Pérez de Anda, así como sus hermanos Germán y Humberto Huesca Bustamante.

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