Ecatepec, Méx. - La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de 3 avenidas que tenían más de 30 años de no recibir mantenimiento y que ahora suman más de un kilómetro de nuevos caminos.

Las vialidades intervenidas son Tórtolas, Oriente 6 e Ignacio Zaragoza, que cruzan las comunidades Adolfo Ruiz Cortines, Izcalli Jardines y San Martín de Porres.

“Vamos a lograr vivir como nunca en la historia de Ecatepec. Ustedes llegaron aquí con la ilusión de forjar una familia. Aquí está su patrimonio, que tanto les ha costado, y lo único que va a pasar es que va a subir la plusvalía porque vamos a seguir avanzando”, comentó Cisneros Coss.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de 3 avenidas que tenían más de 30 años de no recibir mantenimiento. | Foto: Especial.

Las vialidades de Tórtolas, en Ruiz Cortines, y Oriente 6, en Izcalli Jardines, suman 748 metros lineales. Y en la Ignacio Zaragoza, son 414 metros de longitud, que llegan hasta San Martín de Porres, detalló la edil.

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Además de la repavimentación de las avenidas, también cuentan con iluminación, los árboles fueron podados, sembraron plantas, cambiaron brocales, repararon bocas de tormenta y se balizaron, trabajos hechos por personal de Obras Públicas, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Civil y Bomberos, entre otras.

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Las vialidades de Tórtolas, en Ruiz Cortines, y Oriente 6, en Izcalli Jardines, suman 748 metros lineales. Y en la Ignacio Zaragoza, son 414 metros de longitud, que llegan hasta San Martín de Porres, detalló la edil. | Foto: Especial.

Doris Andrade Gómez, vecina de la colonia Ruiz Cortines, contó que las malas condiciones duraron más de 38 años, especialmente en el drenaje, que ocasionaron socavones, hundimientos y encharcamientos de agua de lluvia y del drenaje.

“Esta avenida estuvo abandonada por muchas administraciones; la dejaron raspada en administraciones anteriores, desde hace 6 años. Jamás se concluyeron los arreglos, las pavimentaciones; había muchos daños estructurales tanto en casas como en banquetas. La verdad, el trabajo que está realizando ella es impresionante, se está viendo el cambio real”, dijo por su parte Miriam Domínguez Cruz, delegada del fraccionamiento Izcalli Jardines.

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Cisneros Coss también entregó la rehabilitación del parque del deportivo Unión de Vecinos de Valle de Anáhuac (Uvva), ubicado en el fraccionamiento Valle de Anáhuac. | Foto: Especial.

Cisneros Coss también entregó la rehabilitación del parque del deportivo Unión de Vecinos de Valle de Anáhuac (Uvva), ubicado en el fraccionamiento Valle de Anáhuac.

“Estamos cambiando Ecatepec. Aquí está una realidad: la vida de la gente ha cambiado. Estamos en esta lucha por los territorios”, dijo la presidenta municipal.

Maribel Padilla Nieto, vecina de Valle de Anáhuac, consideró que “está bien que traten de rescatar los parques porque son para bien de toda la comunidad y de nuestros hijos”.

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JACL/cr