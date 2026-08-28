Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Yanet García fue señalada por parte del público como una de las habitantes más pasivas de la competencia, al mantenerse alejada de los conflictos y evitar protagonismo frente a las cámaras.

Esta actitud llevó a que dentro del reality comenzara a utilizarse el término “mueble” para referirse a aquellos habitantes que, desde la perspectiva de la audiencia, no generan suficiente contenido, polémica o conversación en redes sociales.

Sin embargo, la también conocida “chica del clima” no está muy de acuerdo con ese mote y por el contrario considera que esa apreciación es relativa, ya que incluso algunos habitantes que han tenido una participación más activa han sido señalados de la misma manera.

“La palabra mueble es subjetiva, me sorprende que estuviera dentro de ella Ese Perez, que lo que menos tiene es ser mueble. Ha tenido buenos posicionamientos, es la alegría de la casa, se la pasa haciendo chistes, hasta chipeos y todo tipo de contenido hasta peleas”, explicó.

Para la también modelo esa etiqueta no refleja lo que ocurre dentro de la casa.

“Realmente las votaciones pues pueden decir que cualquier persona es un mueble, pero no significa que realmente lo sea”, señaló.

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Compartió sus conocimientos

Yanet aseguró que, aunque su estrategia fue mantenerse alejada de los enfrentamientos, buscó aportar desde otros frentes, además de convivir y compartir sus conocimientos.

“Estoy tranquila con el contenido que viví, pude sacarlos a meditar, puse a todas mis compañeras hacer ejercicio, estuve ayudando con actividades en la casa, con la limpieza, cocinando, le hice una pasta a todos mis compañeros”, recordó.

La salida de Yanet ocurrió después de que fuera enviada a “El Exilio”, dinámica que terminó definiendo su permanencia en el reality.

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Aunque aseguró sentirse agradecida por la experiencia, reconoció que hubiera preferido que fuera la audiencia la encargada de decidir su eliminación, como ocurre habitualmente.

“Estoy muy agradecida con Dios, con la vida. Sigo sorprendida por la manera en la que fue mi eliminación, fue muy diferente, me hubiera encantado que hubiera sido el público quien hubiera tomado la decisión de mi salida y no mis compañeros, pero es parte del juego”, dijo la exconductora de Hoy.

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